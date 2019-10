Por fin ganó Medellín, celebró en casa y respiró: 3-1 sobre Pasto

Independiente Medellín venció 3-1 con Deportivo Pasto por la fecha 14 en la Liga II-2019. El equipo rojo de Antioquia lo intentó y fue efectivo en los últimos minutos, frente a un conjunto nariñense que tuvo como ganar, pero no pudo.

Medellín arrancó generando peligro sobre el arco pastuso, a los 30 segundos, Germán Cano remató al borde del área y por poco anotaba el primer gol del partido. Un par de minutos después, Andrés Ricaurte tuvo una oportunidad al rematar de media distancia que volvió a escaparse por centímetros del arco custodiado por Carlos Bejarano.



Mientras Medellín intentaba abrir el marcador, al minuto 10, un tiro libre cobrado por Ray Vanegas desde el sector izquierdo, llegó al corazón del área, donde Geisson Perea con golpe de cabeza, abrió el marcador para el conjunto pastuso.



El ‘poderoso’ reaccionó y a los dos minutos, tras un cobro de tiro libre desde el sector derecho por Andrés Ricaurte, le llegaba a Héctor Urrego la pelota en el corazón del área, pero Geisson Perea lo derribó, a lo que el árbitro Heider Castro no dudó en sancionar el penal que Germán Cano transformó en el empate para el DIM, marcando su gol 123 con la camiseta del rojo antioqueño y el noveno en este semestre por Liga.



Tras el gol, el partido se volvió de ida y vuelta, con llegadas para ambos equipos. Al minuto 20, tuvo que salir Dairon Mosquera por una molestia física en su pierna izquierda, ingresó Jonathan Marulanda.



Los minutos finales bajó la intensidad y aumentó la pierna fuerte en ambos equipos. El dominio del balón lo había perdido Medellín y Pasto mediante sus transiciones de defensa a ataque, generaban peligro sobre el arco de David González. El DIM tuvo un par de opciones muy claras con Andrés Cadavid y Edwin Mosquera, que logró sacar con lo justo la zaga visitante. Terminando el primer tiempo con empate a un gol.



En la etapa complementaria, ambos equipos salieron con dinámica y el afán de buscar la ventaja, aunque con más ímpetu que precisión.



Pasto tomaba la iniciativa, pero no era preciso, mientras que el DIM era errático cuando recuperaba la pelota y poco profundo. El partido carecía de ritmo y dinámica.



Al minuto 41, un tiro libre cobrado por Andrés Ricaurte desde el sector derecho, llegó al corazón del área, para que Adrián Arregui con la cabeza al segundo palo, dejó descolocado a Bejarano, marcando el gol del triunfo para el Deportivo Independiente Medellín.



En tiempo de descuento, un desborde de Déinner Quiñones por el sector derecho, le dejó la pelota a Andrés Ricaurte para marcar el tercero y definitivo en una noche muy sufrida, para seguir con vida en la Liga.



Al final, Medellín consiguió una victoria en los últimos minutos a través de Adrián Arregui y Andrés Ricaurte, el argentino lleva tres goles en la Liga, todos importantes para seguir ilusionado con la clasificación entre los ocho.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visitará en el estadio Alfonso López al Atlético Bucaramanga. Entre tanto, Deportivo Pasto recibe en Ipiales al Deportes Tolima.



Síntesis



Independiente Medellín 3-1 Deportivo Pasto



Independiente Medellín: David González (6); Elvis Perlaza (5), Héctor Urrego (5), Andrés Cadavid (5), Dairon Mosquera (5); Adrián Arregui (8), Larry Angulo (5), Andrés Ricaurte (7); Jhojan Valbuena (5), Edwin Mosquera (5), Germán Cano (7).



Cambios: Jonathan Marulanda (6) por Dairon Mosquera (20 PT), Déinner Quiñones (7) por Jhojan Valbuena (1 ST), Juan Manuel Cuesta (6) por Larry Angulo (17 ST).



D.T.: Aldo Bobadilla.



Deportivo Pasto: Carlos Bejarano (5); Fabián Viáfara (5), Geisson Perea (5), Carlos Henao (5), Mairon Quiñones (5); Kevin Rendón (5), Camilo Ayala (6), Daniel Hernández (6); Andrey Estupiñán (5), Roomesh Ivey (6), Ray Vanegas (6).



Cambios: Franco Boló (SC) por Daniel Hernández (32 ST), Julián Guevara (SC) por Ray Vanegas (37 ST).



D.T. (e): Jairo Enríquez.



Goles: Germán Cano (14 PT), Adrián Arregui (41 ST), Andrés Ricaurte (45+1 ST) para Independiente Medellín. Geisson Perea (10 PT) para Deportivo Pasto.



Amonestados: Edwin Mosquera (30 PT), Déinner Quiñones (25 ST), Adrián Arregui (26 ST) para Independiente Medellín. Geisson Perea (13 PT), Andrey Estupiñán (17 ST), Daniel Hernández (27 ST), Ray Vanegas (35 ST) para Deportivo Pasto.



Expulsados: no hubo.



Figura: Adrián Arregui (8).



Árbitro: Heider Castro (5).



Partido: bueno.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 8.693 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín