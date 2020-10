Millonarios respiró: valiosa igualdad frente al líder Tolima en Liga

En la jornada 12 del fútbol colombiano, Millonarios igualo 2-2 en condición de visitante frente al Deportes Tolima.



Las anotaciones del partido fueron obra de Jaminton Campaz (22 PT), Andrey Estupiñán (35 PT) en el conjunto local, mientras que por la visita marcó Juan Carlos Pereira (42 PT) y Ayron del Valle (25 ST).

El partido comenzó con bastantes sorpresas pues Millonarios quiso buscar el partido, mientras Tolima apeló al orden defensivo y veloces contragolpes. Precisamente la primera clara fue para la visita. Gran jugada colectiva en las postrimerías del área que culminó Felipe Román con un derechazo que sacó con lo justo el arquero Cuesta.

Precisamente los dirigidos por Alberto Gamero se valieron de dos armas para vulnerar al rival: las combinaciones a un toque en campo rival y la pelota quieta. Justamente a partir de esta última surgió una gran polémica. Godoy cobró al primer palo, cosa que hizo todo el primer tiempo, y después de un rechace defensivo, la pelota impactó una mano, no quedó claro si era de un jugado de Millonarios o del Tolima. Las diferentes tomas no dieron claridad.

Al minuto 22, Tolima aprovechó la primera que tuvo. Omar Albornoz desbordó por banda izquierda, recortó hacia dentro y asistió a Jaminton Campaz que con un zurdazo potente abrió el marcador. Efectividad pura.



Cinco después, Millonarios reaccionó con un tiro libre peligroso del “Chicho” Arango que evacuó de gran manera Cuesta. Recordemos que justamente el golero estaba supliendo a Álvaro Montero, quien actualmente está con la Selección Colombia.

​Al 35' volvería con peligro el conjunto local. Campaz mandó un extraordinario pase largo a Andrey Estupiñán que controló de gran manera y definió ante la salida de Christian Vargas. Dos tiros, dos goles.

​Los albiazules no cedieron, siguieron atacando y a los 40 minutos llegó su recompensa. El juez central sancionó pena máxima después de que Albornoz derribara en el área al “Chicho” Arango. Pereira se encargó del cobro y anotó.



Para la segunda parte disminuyeron las opciones. Al minuto 52, Juan Carlos Pereira filtró un gran pase que aprovechó Román. El bogotano ganó en velocidad, soltó un centro que se fue cerrando y por poco decreta el empate.

​El partido caería en un gran bache donde se luchó más de lo que se jugó. Ambos equipos apelaron al juego físico para imponer condiciones y el peligro en ambos arcos se esfumó.



Recién al minuto 70 llegaría otra gran polémica. Centro de costado del lateral Omar Bertel que quiso bajar Juan Pablo Vargas, pero el balón impactó la mano de Ríos. Penal decretó el árbitro Trujillo. Ayron del Valle no desperdició la oportunidad e igualó las acciones.



Más adelante en varias repeticions se vio que la mano del jugador del Tolima había sido fuera del área. Penal mal cobrado en favor de Millonarios.



Minutos después respondió el Tolima. Saque de esquina que peinaron en el primer palo, Arango no pudo rechazar y detrás de todos apareció Caicedo que anotó. El juez de línea anuló la acción por fuera de lugar. Casi logran tres de tres.



En adelante los de Hernán Torres salieron en búsqueda de la victoria, pero los capitalinos se refugiaron bien en defensa. Al final sería empate en Ibagué con un pésimo arbitraje. Polémicas de lado y lado.