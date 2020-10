¡Cuadrado y diez más! 'Puede estar hasta en la portería', dijo Queiroz

Muchos creen que la Selección Colombia es el equipo de James Rodríguez. Pero el entrenador, Carlos Queiroz, ha confesado que su debilidad es otro jugador.

En la rueda de prensa de este martes, el portugués no ahorró elogios para el extremo de Juventus, quien estuvo en duda en algún momento por un par de positivos de coronavirus covid-19 en el club, pero felizmente abordó el avión que lo trajo a Barranquilla.



"Es un jugador que tiene autoridad, experiencia, que nos da muchas soluciones", adelantó Carlos Queiroz. ¿De quién habla? De Juan Guillermo Cuadrado.



"Hace trabajo de volante en las últimas convocatorias y tiene mucha obligación de marca, pero su fútbol se desarrolla en su posición tradicional", que no es otra que ir al ataque permanentemente.



Lo que dice del antioqueño no lo asegura sobre nadie más en la convocatoria: "Trabajamos mucho con Juan, puede jugar de defensor, mediocampista, delantero y con un poco más de trabajo puede hasta estar en la portería", bromeó Queiroz.



Y esa no es su más grande virtud: "Está listo para dar lo mejor con Colombia y jugar para el equipo donde sea necesario y su fútbol sea más positivo para el grupo. Es un chico fenomenal y solo tiene una cosa en la cabeza, como yo: primero el equipo, después Juan Cuadrado", concluyó el DT.