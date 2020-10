¿Debe preocuparse Medina? Jugador de Monterrey, positivo por covid-19

En medio de la pandemia del coronavirus covid-19, que ya ha provocado la salida y el reemplazo de tres jugadores de la Selección Colombia, una nueva alerta acaba de activarse.

La preocupación es por Stefan Medina, quien ha estado en permanente contacto con Carlos Rodríguez, su compañero en Rayados de Monterrey, gran novedad en la convocatoria de México tras dar positivo al control sanitario realizado previo al juego amistoso contra Holanda.



El propio afectado confirmó la noticia en sus redes sociales:" Desafortunadamente no pude realizar el viaje a Holanda con la SNM debido a que antes de partir me hicieron un examen de Covid y di positivo. Me encuentro aislado, sin síntomas y cumpliendo los protocolos", dijo.

Desafortunadamente no pude realizar el viaje a Holanda con la SNM debido a que antes de partir me hicieron un examen de Covid y di positivo. Me encuentro aislado, sin síntomas y cumpliendo los protocolos. Éxito a @miseleccionmx en sus partidos. Bendiciones 🙏🏽🇲🇽 — Carlos Rodriguez (@CharlyRdz29) October 6, 2020

Vale recordar que Rodríguez jugó el domingo pasado (ingresó al minuto 62) el partido que Monterrey le ganó a Querétaro por 1-2, precisamente con gol de Medina.



Pasaron solo dos días y por eso habrá que estar muy atentos a los resultados de las pruebas practicadas este lunes en la noche, cuando se reportó el defensor antioqueño a la concentración de la Selección Colombia.