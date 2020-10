¿Por qué no viajó Ospina a Colombia? Queiroz reveló toda la verdad

Carlos Queiroz habló este martes en la rueda de prensa sobre diferentes temas relacionados a la Selección Colombia, que jugará contra Venezuela y Chile en esta fecha de Eliminatoria.

Una de las bajas más sensibles para la Tricolor es David Ospina. El arquero de 32 años y titular indiscutible no pudo viajar al país por disposición de las autoridades sanitarias.

El entrenador de la Selección Colombia fue claro sobre la situación.

“Lo de David una situación muy rara porque no es un impedimento de David sino de la región sanitaria de Nápoles. Cuando las autoridades deciden algo debemos obedecer a las indicaciones que ellos tienen. Seguro que fue algo serio porque algunas veces sabemos que no quieren alarmar, pero que Napoli no jugara contra juventus tampoco fue fácil", indicó.

Cabe recordar que según se conoció, las autoridades le recomendaron al club que ningún jugador dejara el país ante la posibilidad de que hubiera un contagio masivo dentro del club, luego de que Genoa, rival al que ellos enfrentaron, reportara 17 personas con covid-19.

A pesar de ello, Queiroz confía en Camilo Vargas, Álvaro Montero, Eder Chaux y Aldair Quintana, los cuatro arqueros que convocó para estos juegos: “Por eso desde que empecé a estudiar la situación de los arqueros empece a trabajar con Quintana y Chaux", dijo haciendo referencia a los dos arqueros del fútbol colombiano que aún no debutan con la Tricolor.