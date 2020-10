'No hay que tener miedo sino convicción, más personalidad': Queiroz

El técnico de Colombia, Carlos Queiroz, habló este martes de su expectativa por el inicio de las eliminatorias, este viernes 9 de octubre contra Venezuela, en Barranquilla, donde ya están sus 24 convocados para el debut.

"No ha sido fácil. El objetivo era mantener serenidad pero nosotros con actitud positiva hemos tratado de llevarlo bien. Nadie esperaba que pasara esto.", empezó diciendo el seleccionador nacional, en una rueda de prensa que, por las limitaciones propias en la pandemia, acabó siendo confusa.



Sí dijo con claridad que está contento con el grupo que conformó porque "con los titulares se ganan partidos, pero con los suplentes se logra la clasificación". El portugués no dio mucha importancia a la hora del partido, que será a las 6:30 p.m. y no a las 3:30 p.m. como es usual, y dijo que eso no hará diferencia.



Resumimos lo que se pudo entender sobre las sensaciones del DT:



Menos, extremos, más delanteros



En la realidad ha sido una convocatoria muy rara, atípico, intentamos respetar los criterios que normalmente utilizamos pero hay una realidad que condicionó todas las decisiones, intentamos hacerlo sin traicionar la identidad. Intentamos siempre tener los mejores, se puede impregnar y enseñar y enfrentar a un equipo con mucha consistencia. Tuvimos un criterio de jugadores que tienen más minutos, entendiendo que la situación es complicada para todas las selecciones. Es la sexta vez que haré una eliminatoria para una Copa del Mundo y es como el primer día. Estamos aquí para buscar soluciones y seguir adelante.



El trabajo a distancia



​La dedicación es la misma, las decisiones que tomamos son nuestras, estar hasta último momento. Con seriedad y responsabilidad no buscando más problemas sino encontrando soluciones. Nunca nos quedamos quietos. Siempre intentamos enfrentar los problemas, solucionarlos, teníamos fe en que las condicionantes las íbamos a superar.



Llamado de Arias



Hay que mantener la consistencia, la combinación de factores hay que mantenerla. Afortunadamente, como saben, las decisiones que tomamos cambiamos. Naturalmente cuando recibí la información de los jugadores afectados decidimos con responsabilidad. Intentamos con el cuerpo técnico estar en contacto con el club sin muchos cambios porque sabíamos que después de viaja r a Colombia vendrían nuevas condiciones.



La preparación



Como ustedes saben en las últimas eliminatorias y partidos hemos hecho muchos trabajos, yo espero que en los próximos días tengamos un poquito más de trabajo, que estén todos listos y jugar para el equipo, encontrar la manera de ser más productivos para el equipo. Los cambios pasan cada minuto. Nunca dudé. Pienso que en este momento la fórmula es mentalidad ganadora, actitud, una idea de ganar, ser campeón implica sacrificio, tenemos que hacer cambios y todos deben estar listos par saberlo y adaptarse. Estoy seguro que todos estamos listos para hacer los sacrificios y ganar los puntos que necesitamos.



El plan es intentar sacar lo mejor que tenemos, muy intenso y muy fuerte. Es muy importante jugar bien, es difícil que muchos no tengan la presión de una competición real. pero trabajaremos para planear todo, después el partido nos dará otro panorama. Para mí los tiempos de descanso son importantes. El adversario es muy difícil, hay unas cuentas que da dificultad pero hay que hacer los cambios, hay que ser abiertos y trabajar, no tener miedo de hacer lo que sea necesario, hay buen fútbol en Colombia, tener convicción, quiero ver un equipo así.



La ausencia de Santos Borré



Borré va a llegar y estará con nosotros como llegaron otros que ahora están aquí. Colombia tiene muy buenos delanteros y él tendrá su oportunidad.



El rol de James



Yo conozco a James de siempre, vimos las posiciones en Copa América, ahora juega más y lo está haciendo muy bien en su equipo y eso no va a cambiar y va a ayudar al equipo.



Venezuela sin Rondón



Perdieron un jugador valioso paro no me preocupa ni un segundo sino ver nosotros cómo resolvemos la necesidad de nuestro equipo, cada uno tiene su idea, o tengo la mía y no pierdo un segundo en la de los demás. Tenemos que intentar salir fuertes.