¡No pasó del susto! Cuadrado evitó la cuarentena y viene a Colombia

Un escalofrío vino directo de Italia a Colombia este domingo, cuando Juventus informó de dos casos positivos por coronavirus covid-19 y explicó que, si bien no se trataba de jugadores o personal que trabaje directamente con ellos, por prudencia ordenaría un aislamiento.

La medida, por supuesto, cobijaba a Juan Guillermo Cuadrado, quien estuvo a punto de quedarse fuera de la convocatoria de la Selección nacional, que este 9 de octubre se estrena en las eliminatorias al Mundial de Qatar contra Venezuela, en Barranquilla.



Pero quiso la fortuna que el anuncio no pasara de un gran susto. Cuadrado, como informó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) viene en el vuelo privado que trae a 16 jugadores y los miembros del cuerpo técnico a territorio nacional, y que aterrizará en la capital del Atlántico este mismo lunes.



Cuadrado, uno de los jugadores más regulares de la Selección, uno de los fijos no solo en las convocatorias sino en el once titular de Colombia en los últimos ocho años, era el gran dolor de cabeza para el técnico Carlos Queiroz, quien a esta hora viaja con él y respira aliviado de saber que estará disponible.



No ocurrió lo mismo con David Ospina, quien sí tuvo que hacer un aislamiento obligatorio pues los positivos del Napoli fueron de jugadores de la plantilla, que comparten diariamente con el arquero.