Teófilo, letal: 'Damos las vueltas olímpicas, los demás son de palo'

Teófilo Gutiérrez fue el primero en poner la cara tras el decepcionante debut de Atlético Junior en los cuadrangulares de la Liga II 2019. Es lo que corresponde al líder, al hombre de mayor recorrido en la plantilla.

El veterano jugador le puso el pecho a la crítica, reconociendo primero las fallas propias: "Reconocemos que no hicimos un buen partido, que no estuvimos cien por ciento concentrados y nos cobraron, pero somos un equipo maduro, grande, que sabe lo que quiere y que está obligado a retomar el camino. Lo vamos a hacer bien, de eso no tengo dudas”, dijo en rueda de prensa.



Pero a la hora de responder a las dudas de figuras históricas del Junior como Iván René Valenciano, quien dijo que el equipo 'Tiburón' “no ganará ningún punto” en el Grupo A y será “último”, le apuntó directo: “Es lo que piensa él (Valenciano) y hay que respetarlo. Ahora es periodista, pero antes fue jugador. Que diga las cosas con respeto, tomamos las críticas con humildad. Pero no necesitamos que nadie nos diga las cosas Esas críticas ayudan, a mí por lo menos me inflan. No nos podemos desenfocar. Al final los que damos las vueltas olímpicas somos nosotros, los demás son de palo”, dijo.



"FUI AL ESTADO Y ME LEVANTÉ A INSULTAR COMO HINCHA" #FSRadioColombia | @Ivan9Valenciano aceptó que gritó, pidió cambios y salió molesto del Metropolitano tras la derrota de Junior contra Tolima. pic.twitter.com/XeiPhmaBnb — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) November 13, 2019

Teófilo les pidió a los hinchas que se tomen la situación con tranquilidad, pues aun quedan muchos partidos, y confió en que el grupo reaccionará a la adversidad de buena manera: “Por un partido no me va a cambiar lo que pienso de mí, de mis compañeros y del Junior. Sabemos lo que hemos conseguido y dónde hemos puesto al equipo. Ya acá no necesitamos mil años en la institución para ganar títulos seguidos. Pero bueno, ahora todos hablan de Junior, es fácil, antes nadie lo hacía. Nosotros estamos tranquilos, con los pies en la tierra y con la fe intacta de que podemos hacer una linda serie y podemos llegar a la final”, concluyó.