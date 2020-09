'No me voy tan preocupado': Julio Comesaña confía en sus jugadores

Junior no pudo dar el primer el golpe en la primera final de la Superliga. El equipo que dirige Julio Comesaña comenzó ganando el encuentro frente al América de Cali en el Romelio Martínez, pero, tras la expulsión de Germán Mera en el minuto 23, el cuadro tiburón se vino abajo, y terminó perdiendo el partido por 1-2

El entrenador del club barranquillero habló con la prensa tras finalizar el partido y fue claro en explicar la derrota, pues es consciente de que la tempranera expulsión afectó en el desarrollo del resto del partido:



"El partido con la expulsión a los veinte minutos , provoca un perjuicio muy grande hasta en la preparación del equipo, porque la idea era jugar por lo menos setenta u ochenta minutos", precisó.



Asimismo, el DT tiburón se refirió a las sustituciones de Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja, puesto que sacó a los dos delanteros en el comienzo del segundo tiempo, asegurando que, ya se había hablado de los cambios, debido a las circunstancias del partido:



"Lo de Borja y Teófilo estaba establecido, no es un cambio estratégico, yo lo hice antes porque entendía nosotros teníamos que armar dos líneas de cuatro y un nueve, me parecía que era una gasto grande y era innecesario llevarlos a ellos a correr detrás del lateral contrario, por una banda, no tenía sentido".



Y añadió: "Fue un esfuerzo grande... Lamentablemente no conseguimos el resultado, pero bueno, el fútbol es así, es impredecible y pasan estas cosas".

Finalmente, el técnico tiburón aseguró que aún es muy temprano para analizar el partido, pues sabe que tendrá que mirar minuciosamente el rendimiento individual y colectivo de los jugadores para llegar a Cali el próximo viernes y revertir el resultado:



"A esta hora, recién terminado el partido, no hay muchas cosas que analizar del redimiendo individual y colectivo del equipo para pensar en Cali, es prematuro para mí. Yo por lo menos no tengo una opinión cercana, cuando pasen las horas veremos", dijo.



"Para analizar el partido hay que analizar los hechos, si a los veinte minutos pierdes un jugador y quedas con diez contra un equipo como América, que tiene buenos jugadores, nosotros de alguna manera nos controlamos hasta esas situaciones. Fueron situaciones confusas, no me voy tan preocupado. Después tenemos que hacer el análisis y ver que es lo que estuvo bien, lo que no, y lo que hay que mejorar", concluyó.