La Liga sigue maldita para Santa Fe: sin goles, triunfos y es colero

Independiente Santa Fe está sumido en la crisis deportiva más grave de las últimas décadas. Este año ha tenido que vivir todas las malas, en su primera temporada, después de mucho tiempo, en la que no compite a nivel internacional. Pero lo peor está en la Liga: último el primer semestre, colero en las primeras seis jornadas del segundo campeonato, y por supuesto, colero en la reclasificación. Además, lleva un largo tiempo sin ganar y, peor aún, sin marcar gol.

Este año, el cardenal ha tenido cuatro técnicos. Empezó Guillermo Sanguinetti, luego asumió como interino Gerardo Bedoya; en el segundo semestre contó con el debutante Patricio Camps, quien solo duró cuatro partidos de la Liga II, y el incendio lo vino a apagar Harold Rivera. Con el nuevo entrenador, Santa Fe ha mejorado en su juego, se le ve actitud y ha creado más opciones de gol; sin embargo, la situación deportiva no ha cambiado: los resultados no llegan, los triunfos son esquivos y marcar gol es una ilusión.

Según el especialista en datos, Carlos Forero (@carlosforero11 en Twitter), el expreso bogotano completó una racha de 563 minutos sin anotar en Liga. Superando así la campaña de 1985, en la que el equipo albirrojo tuvo una seguidilla de 495 minutos sin marcar gol.



“Hace falta ganar, conseguir el resultado para seguir sumando confianza. Debemos seguir trabajando. Creamos situaciones de gol, por ese lado hay tranquilidad, pero tenemos que concretar”, manifestó Harold Rivera, visiblemente preocupado porque los goles y los buenos resultados no llegan en la Liga.



Santa Fe no anota gol en la Liga desde el pasado 5 de mayo (fecha 20 de Liga I), no gana desde el 17 de abril (al Huila en la fecha 16 de la Liga I), y en casa no suma los 3 puntos desde el 3 de noviembre de 2018 (a Tolima en la fecha 18 de la Liga II).



Este jueves, el reto y la oportunidad de sacar sus primeros 3 puntos en la Liga II será en El Campín, cuando enfrente al América de Cali por la séptima fecha del campeonato. Hay que ganar, como sea, pues pelear en el descenso en 2020 ya es una realidad.