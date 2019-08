¡Por fin! Los maleficios que acabó Velásquez con su gol en Santa Fe

Independiente Santa Fe lo logró: marcó gol después de más de tres meses sin anotar y volvió a ganar un partido en El Campín después de seis meses. El triunfo albirrojo 2-0 contra Atlético Nacional, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia, no sirvió para cambiar la historia, pues el equipo antioqueño se clasificó a cuartos gracias al 3-0 de la ida; pero el cardenal ganó en la motivación y rompió unas cuantas rachas negativas que venía arrastrando este año.

A los 68 minutos de juego, John Velásquez abrió el marcador del partido, pero lo más importante: con su definición volvió el gol a Santa Fe, el esquivo gol que aquejaba a los leones desde hace tres meses.



Es que el gol del canterano rompió varios maleficios cardenales. Desde el 8 de mayo, Santa Fe no anotaba; el último gol fue de Edwin Herrera, otro fruto de las Divisiones Menores, contra Patriotas en la misma Copa Colombia.



Ese triunfo en Tunja también fue el último partido en el que Santa Fe sumó los 3 puntos. Este semestre llevaba 6 partidos sin ganar -5 de Liga y 1 de Copa-.



Además, otra racha negativa que se cortó en Santa Fe fue la de no ganar en El Campín. Desde el 14 de febrero, en Copa, el albirrojo no ganaba en casa: fue 1-0 contra Bogotá FC.



Murillo también cortó otra racha

Guillermo Murillo fue uno de los que entró en el segundo tiempo, como solución del técnico Harold Rivera para intentar la clasificación santafereña en Copa. El joven jugador anotó el 2-0 y con su anotación rompió una racha de 9 meses en los que Santa Fe no ganaba en El Campín por 2 o más goles. El último triunfo cardenal por más de un gol fue el 3 de noviembre de 2018, 3-0 contra Tolima en Liga.



Santa Fe estuvo prácticamente a 4 meses de su última victoria por dos o más goles. El 17 de abril había derrotado 0-3 al Huila, en la fecha 16 de la Liga I.