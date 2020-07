Santa Fe y la renovación de Sambueza: contundente frase de Méndez

Mientras que el plantel de Santa Fe ya se entrena en su sede deportiva, cumpliendo con todas las obligaciones de bioseguridad, en la dirigencia siguen trabajando para tener un modelo económico en el que el golpe por la crisis financiera no pegue tan duro.



Uno de los temas que más se ha tocado, por su importancia deportiva y su impacto en las arcas del club bogotano, es la renovación de Fabián Sambueza; el volante argentino se destacó en el último tiempo y ayudó a la reacción que tuvo el equipo en 2019, cuando asumió Harold Rivera como entrenador.



El ‘Chino’ es el pedido de la afición: renovarle al volante sería una alegría para mantener la buena campaña de 2020 y mirar con esperanzas el 2021. Sin embargo, Eduardo Méndez, presidente de la institución cardenal, entiende que está sumergido en un mal momento económico y no puede ofrecer una gran cifra para retenerlo.



“Todas las empresas tienen crisis, y seguramente se van a superar. Ojalá esto no deje heridas muy profundas, para que puedan sanar rápidamente y que el fútbol reinicie sus actividades normalmente”, dijo Méndez a ‘Red+’.



Y en una categórica frase, dejó claras las diferencias entre las exigencias de Sambueza y lo que ofrece el club. “La renovación está lejos, está en la China…”.



“Hay que ser responsables antes de prometer. Hay cosas que uno quiere, pero no puede”, sentenció el dirigente albirrojo.