Plan de viernes: Santa Fe y América se juegan más que tres puntos

Independiente Santa Fe y América de Cali revalidarán este viernes (8:10 p.m.) un clásico de antaño entre los dos equipos rojos más ganadores del país. Será la versión 231 del duelo entre bogotanos y caleños en la historia de la Liga. Además, es un juego vital para ambos equipos, pues ambos vienen en ascenso y quieren seguir escalando en la tabla de posiciones, pues esta vez serán 4 los clasificados a la fase final del campeonato.



El cardenal suma dos triunfos al hilo, uno de ellos dio de qué hablar, pues fue contra el Junior en Bogotá. Así que llega fortalecido a este juego, con ganas de alegrarle el fin de semana a sus hinchas y ganar en confianza.



Aunque no todo es bueno, el técnico Harold Rivera tendrá que realizar variantes al tener la baja de John Velásquez; el ‘10’, canterano y promesa, presentó problemas musculares que lo sacan del partido. Así que el once inicial tendría una variante que muchos esperaban pero no daban como hecho para este juego.

Con dos bajas y el regreso de Rangel, América quiere mantener la punta frente a Santa Fe

América de Cali se tiene fe en un estadio en el que no se siente visitante por el acompañamiento de su masiva afición, y en el que los resultados lo han acompañado favorablemente.



Por ahora, el cuadro escarlata tendrá dos bajas confirmadas: Rafael Carrascal, a quien la Dimayor le confirmó las tres fechas de sanción, y Adrián Ramos, que presenta un golpe. Otro jugador que estuvo en duda fue Alejandro Paz por una molestia muscular, pero finalmente viajó a la capital del país y todo indica que será titular.

Una buena noticia para los dirigidos por Alexandre Guimaraes es el regreso del goleador Michael Rangel, que pagó una jornada de suspensión en el pasado juego contra el DIM.



Como ocurrió en el encuentro de la jornada pasada, Yesus Cabrera iría por Carrascal, mientras que si no es Paz el cabeza de área en su lugar está disponible Felipe Jaramillo, para que, por primera vez, actúe en su posición natural. De resto, Matías Pisano, Duván Vergara y Michael Rangel conforman el tándem de ataque de los diablos para buscar un triunfo contra los cardenales.



Alineaciones probables

Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Mario Arboleda, Fáiner Torijano, Jeisson Palacios, Dairon Mosquera; Daniel Giraldo, Andrés Pérez; Edwin Herrera, Yohandry Orozco, Fabián Sambueza; y Diego Valdés.

D.T.: Harold Rivera.



América de Cali: Éder Chaux; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco; Luis Alejandro Paz (Felipe Jaramillo), Yesus Cabrera, Carlos José Sierra; Duván Vergara, Matías Pisano; y Michael Rangel.

D.T.: Alexandre Guimaraes.



Hora: 8:10 p.m.



TV: Win Sports +.