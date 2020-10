La explicación y tristeza de jugador de Santa Fe por su fallida salida

Patricio Cucchi llegó a préstamo desde Atlético Nacional y no ha tenido mucha continuidad con Santa Fe, pues el momento de Diego Valdés no dio cabida al argentino en la zona ofensiva. No ha logrado marcar.



Su falta de ritmo lo llevó a negociar en otros equipos y, aunque parecía un hecho, finalmente se cayó la llegada de Cucchi a Rosario Central, club de su país natal.

El actual jugador de Santa Fe –perteneciente a Nacional– habló sobre la caída del fichaje y mostró su tristeza por la no llegada al cuadro canalla de la Superliga Argentina.



"Pasó por una cuestión de tiempo, teníamos hasta las 12 de la noche del lunes para enviar los papeles y no se llegó. Fue una lástima porque había muchas expectativas de mi parte, era un sueño para mí. Soy hincha del club y me formé ahí. Así que tenía muchas ganas de que se diera. Yo recibí el llamado del Kily el jueves y el libro de pases cerraba el domingo a la noche. No nos alcanzó el tiempo, yo desde mi parte traté de hacer todo lo que estaba a mi alcance y sé que el club también”, dijo Cucchi en 'Radio dos de Rosario'.



Así las cosas, igualmente el argentino seguirá en la parte ofensiva de Santa Fe y espera tener más minutos, aunque Jorge Luis Ramos también está en la delantera del club.