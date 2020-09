El arco de Millonarios: las dudas de Gamero y el deseo de los hinchas

Millonarios disfrutó por un par de año de uno de los mejores arqueros de la Liga colombiana, que también brilló en Suramérica gracias a su participación en la selección: el venezolano Wuilker Faríñez. Sin embargo, se fue al Lens de Francia y empezaron los problemas para reemplazarlo.



Detrás de Faríñez se fue Jefersson Martínez, quien era el llamado a tomar su puesto; pero hubo malos entendidos que llevaron al portero al Bucaramanga y se armó un problema judicial con Envigado, que demandó al club bogotano.



Así, Alberto Gamero autorizó la contratación de dos porteros: Christian Vargas y Cristian Bonilla, provenientes del Bucaramanga y de La Equidad, respectivamente. Dos arqueros que de entrada no cayeron bien entre la afición, por su pasado en Atlético Nacional, pero, sobre todo, porque no fueron titulares en equipos grandes, siempre suplentes de Franco Armani, y no estaban a la altura del que se había ido.



Luego de la reanudación de la Liga, comenzaron los dolores de cabeza para Gamero por culpa del puesto de arquero. El primer turno fue para Christian Vargas, quien contra Deportivo Cali (partido pendiente) no lo hizo mal, pero luego contra Once Caldas vio cómo su portería cayó en tres oportunidades y no brindó la seguridad requerida.



Este domingo, el chance fue para Cristian Bonilla en el clásico contra Santa Fe; el portero no tuvo casi trabajo en todo el partido, pues el cardenal no llegó a su arco, no generó opciones de peligro y no lo probó. Solo en el minuto 90, en un tiro libre desde el costado, llegó peligro a la cabaña albiazul, pero Bonilla no supo responder, erró y el clásico terminó empatado por su culpa.



Ahora nace otro gran problema para Gamero, que desde que llegó no ha podido enlazar buenos resultados. La portería es un nuevo dolor de cabeza y los llamados a ser titulares, por recorrido y edad, no respondieron en la primera exigencia.



La hinchada, por su parte, atiza en redes sociales su protesta contra los dos guardametas. ‘Te lo dije’ es básicamente el mensaje, recordando que ellos estaban inconformes con los refuerzos apenas se confirmaron. Y en medio de su inconformidad, los aficionados claman por una oportunidad para Juan Moreno, arquero juvenil de la cantera de Millonarios.



Moreno, más allá de ser de la casa, tiene perfil de buen portero, entrena con el primer equipo ya hace un tiempo y viene de salir campeón del Torneo Nacional Sub-20 con el embajador. No tendrá el recorrido de los demás y seguramente que la posición del equipo en la Liga no dé para arriesgar; pero la filosofía de los hinchas dicta que “si se van a equivocar, que sea uno de la casa”.



¿Qué arquero pondría usted, hincha azul, si fuera Gamero?