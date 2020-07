'Me rebajé el salario, pero Santa Fe aún dice que está muy lejos'

Santa Fe ya está entrenando y volvió a las prácticas individuales luego de los resultados de las pruebas por covid-19, que arrojó tres casos positivos. Fabián Sambueza, por su parte, sigue entrenando con el equipo hasta el 30 de julio, fecha en que terminará contrato.



La novela parece que va llegando a su fin y no es feliz para los aficionados cardenales, que han pedido la renovación del argentino y figura.

“Estoy tratando de llegar a un acuerdo con el club. Yo me rebajé el salario, pero el club aún dice que está muy lejos de lo que se puede", dijo en el 'Vbar Caracol'.



Finalmente, no es una decisión final de que no vaya a renovar, pero la crisis financiera del fútbol colombiano y principalmente de Santa Fe daría la salida del futbolista.



“Estamos analizando otras propuestas, la idea es quedarme en Colombia y si es posible en Santa Fe. Estoy muy agradecido con toda la gente de Santa Fe, su cariño y su apoyo. Estoy feliz en Santa Fe, voy a entrenar todos los días contento, me llevo muy bien con todo el equipo", finalizó el argentino.