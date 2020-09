La historia de Jersson González, el debutante con gol en Santa Fe

El martes 15 de septiembre, Jersson David González Niño vivió uno de sus mejores cumpleaños. Llegó a los 19 años en la concentración de la Selección Colombia Sub-20, en su primer llamado a un microciclo de Arturo Reyes; además, sabía que ya estaba en el listado de jugadores de Independiente Santa Fe que viajarían a Pereira, para el reinicio de la Liga 2020 y tratar de debutar en el fútbol profesional colombiano, en partido de la 9ª fecha.



Jersson entró a los 66 minutos de juego en lugar de Luis Manuel Seijas. Aunque casi siempre ha jugado como extremo, el DT le pidió que estuviera cerca al área. A los 15 minutos de haber entrado (81’), cabeceó un balón que venía desde la derecha, centrado por Carlos Mario Arboleda, y anotó su primer gol, para darle el triunfo al equipo cardenal.



“Imagínate la semana que pasé. Todavía me da emoción. Todo esto se lo debo a mis padres, a los profesores que he tenido en las divisiones menores, a mi primer equipo (Inter Bogotá) …la verdad estoy muy feliz por lo que me ha pasado este año. Ya había jugado en enero, en la pretemporada, y me siento respaldado por mis compañeros y mi entrenador”, le dijo Jersson a FUTBOLRED.



El segundo hijo de Elías González y Yaneth Niño (su hermano mayor es Cristian) tiene familia futbolera: es primo de Yoiver González y el tío de su padre es Joaquín ‘Pelé’ González; ambos jugaron en Millonarios (‘Pelé’ fue campeón en 1972), así que Jersson espera brillar en la capital, pero de rojo y blanco.



El canterano de Santa Fe, nacido en Bogotá, vive al sur de la capital y siempre ha tenido que hacer largos viajes para buscar su sueño de ser profesional. “Vivimos en Bosa El Recreo. Siempre he tenido que desplazarme por la ciudad hasta bien lejos. Inter Bogotá quedaba en Cedritos; y en Santa Fe me tocaba en la Autopista Norte, y ahora en la sede de Tenjo”, mencionó el atacante.



Su sueño académico es estudiar contabilidad, así que ya tiene un gol para registrar en sus cuentas. Por ahora, estudia inglés. “Mi idea, si se puede, es entrar a la universidad el próximo año; queda cerca al entrenamiento, así que trataré de hacer ese esfuerzo para poder estudiar contabilidad”.



González Niño ha jugado varios clásicos en juveniles, y le ha ido bien. Ahora, a pesar de que vuelve Diego Valdés (estaba suspendido), espera estar entre los concentrados para el duelo con Millonarios, el domingo 27 de septiembre.



“El ‘profe’ me habla mucho, me da su confianza; él sabe de juveniles y hay que aprovechar esas oportunidades. Yo estoy listo para cuando me toque, ojalá pueda enfrentar a Millonarios. Ahora lo importante es seguir trabajando con el grupo, ganarme las oportunidades, y aprender de mis compañeros”, comentó Jersson, el canterano de Santa Fe.