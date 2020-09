Millonarios y Santa Fe juegan un viernes: horarios para la fecha 11

La Dimayor definió los horarios de los partidos por la fecha 11 de la Liga BetPlay. Los encuentros se jugarán desde la tarde del viernes 2 de octubre hasta la noche domingo 4 de octubre.

Así se jugará la fecha completa



2 de octubre



Alianza Petrolera vs Once Caldas

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win / Win+



Cúcuta Deportivo vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win / Win+



Millonarios FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



3 de octubre



Deportivo Pasto vs Boyacá Chicó

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win / Win+



Jaguares FC vs Deportivo Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win +



Deportivo Pereira vs Deportes Tolima

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win / Win+



Atlético Nacional vs Envigado FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



4 de octubre



Patriotas Boyacá vs Junior FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win +



América de Cali vs Águilas Doradas

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win +



La Equidad vs Independiente Medellín

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win / Win+