Ojo al mercado: Santa Fe perdería a uno de sus jugadores más queridos

Independiente Santa Fe espera su debut en la Liga I-2020, este viernes visitando al Once Caldas en Manizales. El entrenador Harold Rivera sigue trabajando para fortalecer su equipo e integrar en la idea de juego a los refuerzos que se contrataron este año.



El mercado de pases en el equipo bogotano no se ha cerrado, pues no se descarta hacer unas contrataciones finales para darle gusto al técnico y tener un equipo que pueda competir para meterse en los cuatro semifinalistas a final del semestre.



Sin embargo, también podría darse la salida de uno de sus jugadores más queridos, pues hace parte de la cantera cardenal. Se trata de Edwin Herrera, quien ha jugado de lateral izquierdo en el último tiempo en el plantel albirrojo, pero que puede hacerlo por derecha, como lateral, volante o extremo.



El joven jugador se encuentra por estos días compitiendo con la Selección Colombia Sub-23 en el Torneo Preolímpico, siendo titular como lateral diestro para el técnico Arturo Reyes.



Según informó el periodista Julián Capera, de ‘Caracol Radio’, en el eje cafetero se encuentran emisarios de dos equipos españoles, Villarreal y Zaragoza, y se han interesado en el talento, habilidad y fortaleza física de Herrera.



En Santa Fe esperan contar con él apenas acabe su participación con la Selección, pero están listos para escuchar posibles ofertas, que puedan ayudarle al club en la parte económica.