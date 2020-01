¿Se reforzaron lo suficiente? Los 'huecos' de los grandes de Colombia

Los equipos grandes de la Liga, unos más que otros, se han reforzado con nombres importantes y para las posiciones que se necesitaban. Sin embargo, hay lugares en la nómina que todavía hay que reforzar y que preocupan.



Millonarios:

El club azul sigue pendiente de un defensa central. Aunque llegaron dos (Juan Pablo Vargas y Luciano Ospina) saldrán más y en el radar está Jorge Segura, para reforzar esta parte. También, está el tema de la banda izquierda en defensa. Felipe Banguero y Omar Bertel son los que están por este costado, pero no generan seguridad en defensa y profundización en el ataque.

América:

El cuadro rojo es uno de los que mejor se reforzó. Sin embargo, le sigue haciendo falta esa 'odisea' por la banda izquierda. Llegó un lateral y no ha tenido minutos, pues Daniel Quiñónes sufrió un esguince de ligamentos y estará por fuera durante un mes. La parte de los centrales también deja un poco de incertidumbre, pues si no está Juan Pablo Segovia y Marlon Torres, el club tiene que recurrir a Pedro Franco (sin ritmo) o a Felipe Jaramillo, que no es su posición habitual.

Nacional:

El club verde sigue esperando luego de la salida de Alexis Henríquez y Daniel Bocanegra de la zona de los centrales. Buscan a Jorge Segura para esta posición, que tiene poco nivel, y también deberían buscar un lateral izquierdo que pueda pelearle a Christian Mafla.

Santa Fe:

El cuadro rojo tuvo algunos refuerzos, pero siguen faltando. El tema de los centrales fue algo que más preocupó, pues sin Nicolás Hernández o Fainer Torijano, hay una importante ausencia de tranquilidad y seguridad. También, está la banda izquierda. Dairon Mosquera, sin ritmo, llegó a cubrir esta posición, en la que también está Edwin Herrera (que no es su posición habitual y ha tenido errores por esto).

Junior:

El club tiburón es uno de los que mejor se reforzó para este 2020. Sin embargo, le faltaría un extremo importante que le pelee a Daniel Moreno, quien no es tan querido por la afición por su juego. Edwuin Cetré es uno de los que está, pero se podría reforzar mejor la banda de ataque.

Cali:

Con el equipo azucarero es más fácil decir lo que no necesitan... El club no ha contratado casi y los que han llegado no han tenido mucho nombre o importancia. Juan Roa refuerza el medio campo, pero parece que necesitan un jugador en cada parte del campo. Si Dinneno se queda, al menos tendrían un goleador importante que saque la cara por el ataque.