Santa Fe 2019: una temporada de la oscuridad a la luz de la esperanza

Independiente Santa Fe termina un 2019 de extremos, de insufribles momentos y de anécdotas que hablan de unión, de fe y de empeño para salir de la crisis en la que estuvo sumido larga parte del año. Sus problemas deportivos, estar sumido en el sótano de la tabla de posiciones, fue apenas uno de los pésimos resultados que dejó la administración de Juan Andrés Carreño como presidente.



Incluso se habló de descenso con Carreño. Se contrató mal, se le abrieron las puertas a un técnico extranjero que debutaba como entrenador de clubes; pero todo cambió en el cambio de dirigencia primero, con Eduardo Méndez, y luego de DT, con Harold Rivera, sin dudas el adiestrador revelación del año en el fútbol colombiano.



Del infierno al cielo

La Liga I-2019 es la muestra del desastre dirigencial de Juan Andrés Carreño y de los entrenadores Guillermo Sanguinetti y Gerardo Bedoya. El albirrojo terminó último con 14 puntos en 20 partidos; solamente ganó un juego, empató 11 y perdió 8; apenas marcó 17 goles (0,85 por partido) y recibió 24 tantos (1,2 en cada juego). Un pobre rendimiento del 23,3% marcó ese primer semestre.



En la segunda parte del año las cifras son muy diferentes, aunque habría que dividirlas: las diez primeras jornadas fueron de más tristezas, luego todo fue unión, fe, buenos resultados y hasta llegar a soñar con una final.



Las nueve primeras jornadas de la Liga II fueron de más sufrimientos cardenales. Aunque en la 9ª jornada ganó su primer partido -al DIM-, permanecía en el último lugar. Desde la fecha 10 a la 20 sumó 27 puntos y clasificó a cuadrangulares con 32 unidades, 9 triunfos, 5 empates y 6 derrotas -todas en las primeras 9 fechas-.



En cuadrangulares, solo hasta la última fecha se dirimió el finalista del grupo B, en la derrota cardenal contra América de Cali, que finalmente se coronó campeón.



Claves del ascenso cardenal

La hinchada: en el momento más tenso, más preocupante del club, la afición se unió con los jugadores y cuerpo técnico y les demostró su apoyo incondicional. Campañas de respaldo, momentos en el hotel de concentración del equipo, y toda la fe de los hinchas, fueron una de las fortalezas de Santa Fe en la segunda parte del año.



La armonía del grupo: estar en el último lugar de la tabla puede generar problemas internos, acusaciones entre los jugadores y momentos tensos. En Santa Fe eso no pasó, al contrario, el equipo se unió, hubo armonía y fortaleza mental para salir de la crisis. Siempre creyeron en su trabajo.



El entrenador: la llegada de Harold Rivera fue fundamental para que Santa Fe despertara. Desde la parte técnica, el tolimense demostró trabajo táctico, estudio de sus rivales; desde la motivacional, el DT dio cátedra y levantó un equipo nervioso y presionado.



Cosas para olvidar

El dirigente no pudo cuajar una buena administración y los malos resultados condenaron su ciclo. Foto: Archivo

Juan Andrés Carreño: tal vez pagó su derecho a piso. Siempre en la junta directiva cardenal, no estaba preparado para asumir el reto de presidir un equipo que venía de años de gloria y que estaba empezando a mostrar grietas. El dirigente, lejos de salvar al equipo, lo metió en más líos, hizo malas negociaciones y terminó yéndose por la puerta de atrás, en silencio, de la presidencia.



Patricio Camps: el argentino, reconocido por ser asistente de José Pékerman en el exitoso ciclo con la Selección Colombia, convenció a Carreño para que le diera la primera oportunidad en un club y la verdad falló en todo. Le falta mucho para asumir grandes retos, pudo haber hecho escuela en un equipo con menos retos históricos.



Jugadores que no son para Santa Fe: el club tiene en nómina a más de 60 futbolistas, obviamente otros prestados a diferentes clubes. Lo cierto es que en Santa Fe pasaron jugadores que no dan la talla. Mala visión para contratar.



La figura

Harold Rivera: el director técnico que le cambió la cara a Santa Fe, que potenció jugadores, que le devolvió la confianza a otros, que aprovechó la experiencia en su plantel y estuvo a un partido de llevar al cardenal a una final, algo impensado cuando llegó pero que solo él pudo convencer a sus dirigidos.

Harold Rivera Roa. Foto: Tomada de Twitter: @camilorod_

La revelación

Jhon Velásquez: este canterano hizo una pasantía por la B, con Llaneros, y en otro club de la A, Patriotas, para llegar más maduro a Santa Fe. Y en el segundo semestre no solo demostró crecimiento deportivo y mental, también un excelente despliegue físico, mucho sacrificio y talento sumado a goles definitivos.

La decepción

El ataque: salvo Maicol Balanta y Jefferson Duque, dupla que anotó 11 goles en la Liga II, los delanteros en Santa Fe han sido el gran dolor de cabeza. Nombres como Carmelo Valencia, Arley Rodríguez, Fabio Burbano, Federico Anselmo y Brayan Perea, estuvieron lejos de colmar las expectativas y no contribuyeron al club.