Santa Fe defiende un invicto en Liga: recibe a Alianza Petrolera

Independiente Santa Fe abre este martes la fecha 12 de la Liga 2020, cuando reciba en El Campín a Alianza Petrolera, en juego que inicia a las 2:00 p.m. El equipo cardenal no ha perdido desde que se reanudó el campeonato colombiano, pero defiende un invicto especial en casa, además de necesitar los tres puntos en su patio para mantenerse en la parte alta de la tabla.



Y es que la Liga todavía está muy apretada: Alianza, que es noveno, solo está 3 puntos debajo de Santa Fe, que aparece en el tercer lugar. Así, un triunfo sobre los petroleros sería uno de esos que llaman ‘de seis puntos’, pues esa sería la diferencia que le sacaría a un rival directo.



Aunque el cuadro albirrojo de la capital ya perdió este año -3-1 contra Junior-, en El Campín ya tiene un invicto de 15 partidos, que arrancó el 1 de septiembre de 2019, cuando se sacudió de su mala racha contra el DIM. Su última derrota en casa fue el 22 de agosto del año anterior, 1-2 contra América de Cali.



El equipo que conduce Harold Rivera presenta un par de novedades: Diego Valdés no se ha recuperado para este juego y Jorge Luis Ramos repetiría como delantero inicialista; mientras que Dairon Mosquera presenta una lesión muscular en el cuádriceps izquierdo, así que el puesto de lateral zurdo será para el canterano Alejandro Moralez. Justamente el juvenil no juega desde el 29 de julio de 2019, contra Alianza en El Campín; así, espera su oportunidad para rendirle a su entrenador. Además, Fáiner Torijano no está entre los concentrados, así que vuelve a jugar como cardenal José David Moya.



Los datos del León para recibir a Alianza Petrolera https://t.co/HzblDn9ANC pic.twitter.com/9SvijYoFTI — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 5, 2020

Alineación probable

Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Mario Arboleda, José Moya, Jeisson Palacios, Alejandro Moralez; Enrique Serje, Daniel Giraldo; Kelvin Osorio, John Velásquez, Mauricio Gómez (Luis M. Seijas); y Jorge Luis Ramos.

D.T.: Harold Rivera.



Hora: 2:00 p.m.



Estadio: El Campín.



TV: Win Sports y Win +.