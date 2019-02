Bedoya no hace milagros: qué cambió y qué hay que cambiar en Santa Fe

Independiente Santa Fe llegó a la quinta fecha de la Liga I-2019 sin conseguir todavía cosechar un triunfo. Este domingo empató 1-1 en su visita a Patriotas y salió del fondo de la tabla para ascender a la casilla 17 en la tabla de posiciones.

Después de la salida de Guillermo Sanguinetti, hace una semana, el encargado de conducir al albirrojo desde la dirección técnica fue Gerardo Bedoya. El exdirector de las divisiones menores, y quien venía fungiendo como uno de los asistentes del uruguayo, aceptó su segundo interinato en el cuadro bogotano.



Con Bedoya en el banco, Santa Fe ganó en Copa Colombia, 1-0 a Bogotá FC, y empató su juego de Liga, frente a Patriotas. Así, analizamos las cosas que cambiaron en el cardenal y las que todavía deben mejorar.



Los cambios

- Actitud. El equipo mostró mucho más sacrificio, corrió más en Tunja que en los últimos partidos. De hecho, el gol del empate cardenal nace del arrojo y decisión de Juan Daniel Roa, presto a presionar al rival.



- Esquema. Lo más importante es que se cambió de jugar con un solo referente de ataque a jugar con dos delanteros. En Copa Colombia se usó el ‘10’, pero frente a Patriotas esa posición no fue fijada, pues Luis Manuel Seijas apareció algunas veces de enganche y otra por la izquierda.



Lo que sigue igual

- Sin goles. 3 goles en 5 fechas es la cifra que preocupa a los cardenales. Baldomero Perlaza (2) y Johan Arango (1) son los únicos que han anotado en Liga. Los atacantes están en deuda y por eso unieron al cuerpo técnico a Léider Preciado, para que entrene a los atacantes. Desde la Liga I-2016, el albirrojo no tenía 3 tantos en 5 juegos.



- El nivel individual. Uno de los jugadores discutidos por los hinchas es Luis Manuel Seijas, capitán del albirrojo; su rendimiento no está acorde a lo que puede dar, pero Bedoya no se ha atrevido a sustituirlo para ver otras opciones. Asimismo el nivel de los delanteros, o de hombres como Carlos Henao en defensa, están en deuda.



- Sin grandes cambios en la nómina. Tras la salid de Sanguinetti, no hubo una gran revolución en el once inicialista de Santa Fe. Es decir, Bedoya no hizo cambios y los jugadores que provocaron la salida del uruguayo, por sus malas presentaciones y resultados, son los mismos con los que el DT encargado pretende salir de la crisis.