El aguacero se llevó los goles: Tolima y Junior cumplen duelo aplazado

Deportes Tolima y Atlético Junior firmaron un empate 0-0, un día después de iniciar su partido, el cual debió suspenderse este sábado por una tormenta eléctrica en Ibagué.

Solo fue posible jugar 30 minutos, más peleado que otra cosa, en medio de un intenso aguacero.



Este domingo, en atípico horario, se jugaron los 60 minutos finales, de un partido que también fue intenso pero que se jugó con sacrificio y pierna fuerte en una cancha complicada por los rezagos de la lluvia.



Muy pronto se desarmó el plan del técnico local Hernán Torres, pues perdió a un jugador clave a los 45 minutos: fue una entrada que el árbitro Carlos Mario Herrera castigó con la segunda amarilla para el jugador. pareció exagerada, pero no se revisó.



Luego vendría el primer reto para el VAR, que anuló la jugada de gol de Jefferson Gómez para Junior a los 56 minutos. Polémica generó en el banquillo visitante pero igual la decisión fue no validar el tanto.



Vendría después un bache, con mucho juego fuerte y acercamientos para el Junior, a través de Fredy Honestroza, Roger Rojas y Jorge Ramos, quien falló la más clara a una asistencia impecable de Jaminton Campaz.



Por Junior resultó Cetré el más inquieto, buscando atacar en balones profundos, pero sin la claridad de Miguel Borja para salir de la marca tolimense y aprovechar las salidas.



Antes del cierre vendría una nueva polémica arbitral: un balón cruzado que buscaba a Estupiñán llegó a puerto, pero una salida aparatosa de Viera interrumpió su avance. Parecía un penalti claro pero en la revisión del VAR se decidió que no.



Al final, Tolima y Junior se conformaron con el empate y terminaron un juego complicado y muy marcado por condiciones climáticas.