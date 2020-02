Suspenden Tolima-Junior por fuerte lluvia: el juez tomó la decisión

Este sábado, Tolima recibió a Junior por la sexta fecha de la Liga I-2020. El encuentro empezó sin lluvia, pero conforme fueron pasando los minutos un torrencial aguacero cayó sobre el estadio Manuel Murillo Toro.

A los 30 minutos, el partido fue detenido por el juez Carlos Mario Herrera y los jugadores de los dos equipos tuvieron que irse a los vestuarios.

Siga acá el minuto a minuto de lo que pasó

8:10 p.m.: sigue lloviendo fuertemente en el estadio Manuel Murillo Toro.



8:20 p.m: la lluvia no cesa y en el terreno de juego ya tiene algunos sectores con inundaciones.



8:21 p.m.: un emisario le toma fotografías al terreno de juego ¿Continuarán con el partido? al menos ya no caen rayos.



8:28 p.m.: Sigue lloviendo en Ibagué fuertemente, todo indica que el juego se va a suspender.



8:32 p.m.: Según indican en Win Sports, esperarán 15 minutos más para decidir si el partido continúa o no.



8:33 p.m.: “Está muy complicado y no soy optimista respecto a lo que viene. Por como está la cancha de inundada y la tormenta eléctrica está difícil", dijo Julio Comesaña.

8:47 p.m: El árbitro Herrera y sus asistentes están en el terreno de juego inspeccionando para ver si continúa el encuentro.



8:55 p.m.: El juez Mario Herrera le notificó a los equipos que el partido no se jugará este sábado. Se espera la confirmación de la hora y el día en el que se reanudará el encuentro.