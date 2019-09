La respuesta de Pinto sobre el arbitraje de Nacional-Millonarios

El partido en el Atanasio Girardot entre Nacional y Millonarios, por la novena fecha de la Liga II-2019, no fue nada fácil para el juez Carlos Betancur. El encuentro finalizó 1-1, pero hubo varios momentos de tensión.

El juez mostró nueve tarjetas amarillas y una roja y desde el primer minuto le puso su tatequieto a los jugadores, aunque de poco sirvió porque hubo hasta empujones en el campo de juego.

La primera decisión de Betancur llegó al minuto 3, cuando le mostró la amarilla a Jhon Duque por una acción contra Jarlan Barrera. A partir de ahí mostraron que no sería un juego fácil para el juez que al final amonestó a Neyder Moreno, Jarlan Barrera y Patricio Cucchi, por el verde, y a José Luis Moreno, Juan Camilo Salazar, Felipe Jaramillo y Felipe Banguero. La roja fue para el capitán de Millonarios, al 66.

Empujones hubo en el campo por una falta de Jaramillo sobre Moreno; Barrera llegó a empujar al volante de Millonarios y de ahí para adelante hubo empujones de Cucchi, Banguero y Brayan Rovira, pero no pasó a mayores.

Al final del encuentro, Jorge Luis Pinto no quiso entrar en polémica por la actuación de Betancur, pero sí dejó un curiosa frase: "Las tarjetas amarillas yo creo que no discutamos lo del arbitro porque ustedes saben que mucha gente tiene hambre. Como me dijo alguien 'callate, callate Pinto que tiene encima la gente'".