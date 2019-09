Los 5 pecados que derrumban a Millonarios: su peor cara con Santa Fe

Millonarios mostró su peor cara contra Santa Fe y tuvo una muy mala semana, en la que perdió los dos partidos. El cuadro azul llegó a Bogotá con un 2-1 en contra frente al Unión Magdalena y fue vencido por su rival de patio por 1-0 en la fecha de clásicos.

El cuadro azul viene bajando notablemente su nivel de juego a comparación de lo que llegó mostrando desde inicio de año y de esta Liga II-2019. Jorge Luis Pinto, entrenador, es consciente del tema y ha sido autocrítico.

Las razones del mal momento:

1. José Ortíz, su imborrable ausencia. El delantero costarricénse se fue a jugar con su selección y el conjunto azul tuvo sus dos peores partidos. Millonarios depende ahora de lo que haga el atacante en la zona ofensiva, pues sus demás delanteros no están en el momento más esperado. Juan David Pérez, Fabián Lasso y el 'Chicho' Arango no han podido reemplazar a Ortíz. Contra Santa Fe solamente llegaron al arco en una ocasión.



2. David Macalister Silva y su peso en la cancha. Desde que el volante salió lesionado contra Atlético Nacional, se empezó a ver la falta que hace y su nuevo rol que no ha podido ser reemplazado: el de creación. El bogotano no pudo estar en los dos partidos y a Millonarios le pesó la mitad del campo, junto a la creación de oportunidades de gol.



3. Las expulsiones, el dolor de cabeza de Pinto. El entrenador reiteró en varias ocasiones las tarjetas rojas que han sido reincidentes en sus jugadores y que lo han tenido con problemas en los partidos. César Carrillo no pudo estar por expulsión contra Santa Fe, pues Ortíz ya está fuera de selección y no pudo ser convocado en nombre del delantero. Jhon Duque sí pudo gracias a Wuilker Faríñez y Venezuela, pero no deja de ser un dolor de cabeza.



4. Las lesiones le dañan la idea de juego a Millonarios. Desde un inicio el conjunto azul sufrió con las lesiones de sus futbolistas. Luis Payares estuvo con problemas de salud al igual que Fabián González Lasso, quienes regresaron de nuevo a jugar, por lo que no eran piezas claves de Pinto. Santiago Montoya vive lesionado en Millonarios y sí que le hace falta un jugador de esas características al azul, pero no ha sido convocado por estos problemas físicos. Alex Rambal le ha pesado a Millonarios y también faltó por lesión.



5. La defensa es el punto más paupérrimo del embajador. Deivy Balanta y Luis Payares, que regresa de lesión, no han sabido responder. La parte de atrás en el equipo azul es lo que más preocupa, solamente lleva un partido sin recibir gol de 10 jugados y deja entrar con facilidad el ataque de sus rivales. No se ha podido reemplazar a Matías de los Santos, aunque Alex Rambal está lesionado y se perdió estos partidos.