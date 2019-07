'Más allá del resultado, quiero más y no me conformo': Lucas Pusineri

Lucas Pusineri se mostró satisfecho por la victoria de Deportivo Cali frente a Jaguares, pero sabe que la Liga apenas comienza y con base en ello asegura que apenas se trató de un partido, por lo que es importante que haya calma tanto en el público como en los jugadores, quienes han tenido un buen rendimiento en estas dos primeras fechas.



En primer lugar el entrenador se refirió a la victoria conseguida por su equipo y aseguró que esto no le basta: “Más allá del resultado, quiero más, no me conformo con esto. Los partidos que vienen hay que afrontarlos con la mejor actitud, lo importante es tener un equipo competitivo. A mí, más allá de los goles, me interesa que el equipo tenga un espíritu de lucha y convicción en cualquier momento”.



Luego prosiguió: “Me voy mesurado a mi casa, los próximos partidos son 90 minutos totalmente diferentes. La idea es ganar en cualquier cancha en la que juegue Deportivo Cali. Estoy contento con el esfuerzo realizado por los jugadores. Doy un mensaje de tranquilidad porque solo ganamos un partido”.



Y aunque en principio fue cuestionado por poner tres volantes de marca para un partido que en la previa parecía frente a un equipo inferior, respondió y dio razones: “Una de las razones fue para buscar que futbolistas que no venían jugando como Matías, lo pudieran hacer, darle algo de competencia a él y también a jugadores como Richard Rentería. Necesitamos ese rodaje previo a los partidos clásicos”.



“Es importante que los futbolistas establezcan lazos interpersonales para que en la cancha creen esa identidad que es lo que estamos buscando. Que el equipo se entregue por la camiseta y los compañeros”, añadió.



Y finalizó: “Yo nunca duermo tranquilo, al cazador que se duerme el león se lo come. Nunca estoy tranquilo, hoy ganamos 4-0 y estoy más intranquilo que la semana anterior”.