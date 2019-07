Fingió y anotó: así fue el golazo de Rodrygo frente a Bayern Múnich

Aunque en muchos casos no guste el VAR, lo cierto es que la video asistencia es útil para algunas acciones en particular y una de ellas fue la que se presentó en el partido amistoso que disputaron Real Madrid y Bayern Múnich en Estados Unidos.



Luego de una jugada sin sentido por parte de Kimmich, en la que intentó asistir al arquero Ulrich de taco, el brasilero Rodrygo ganó la pelota y aprovechando que el arquero Ulreich de Bayern Múnich se lanzó para intentar recuperar la pelota, el brasilero se tiró como si hubiera sido falta, situación que realmente no ocurrió pero de la que ni el árbitro ni sus asistentes se percataron.



La decisión del juez central, pese a las explicaciones de Ulreich, fue expulsar al guardameta y sancionar un tiro libre que benefició a Real Madrid que hasta ese momento del partido perdía 3-0 y durante el segundo tiempo no había tenido demasiadas opciones de gol. Por su parte, el jugador brasilero tomó la pelota y se dispuso a patear aprovechando su ‘viveza’.



Tras unos minutos de explicaciones y luego de que la decisión del árbitro no cambiara, obligando al ingreso del tercer arquero, Rodrygo supo sacar ventajas de lo hecho y con una gran ejecución de tiro libre le dio el descuento a Real Madrid, que lució opaco y con poca definición en uno de los primeros partidos del equipo de Zidane de cara a la siguiente temporada.



Así fueron la acción de la roja y la ejecución de Rodrygo para conseguir un golazo: