Leonardo aclaró cuál es la situación actual de Neymar respecto a PSG

La situación de Neymar sigue en vilo y mientras los días pasan el jugador no resuelve qué sucederá con su futuro pues aunque ya ha dejado claro que no quiere estar en PSG, no hay ofertas reales para su continuidad en otro club y los parisinos no tienen en mente dejarlo ir con facilidad teniendo en cuenta el alto costo de su llegada hace un par de años.



Con base en ello y luego del empate 1-1 frente a Nuremberg, el encargado de hablar de lo que está ocurriendo fue el director deportivo del equipo, Leonardo, quien es el más cercano a la situación.



“No ha sucedido nada diferente, absolutamente nada. No hay ofertas concretas por Neymar. Él tiene un contrato vigente con nosotros y es jugador de PSG. La situación sigue siendo la misma que hace 10 días”, aseguró el brasilero que se ha manifestado respecto a lo ocurrido de la manera más políticamente correcta posible.



De igual manera lo hizo el director técnico del equipo parisino, Thomas Tuchel, otro de los que fue interrogados luego del encuentro: “Es una situación entre Neymar y el club. Él se entrenará junto al resto del equipo, por primera vez, mañana (domingo), antes él se había entrenado de manera individual, por lo tanto irá a China con nosotros”, sentenció.



La situación de Neymar es complicada pues no será sencillo que llegue a algún equipo por más que su deseo sea el de abandonar al club de la capital francesa para buscar nuevos horizontes o por lo menos ya conocidos, así que habrá que esperar qué sigue sucediendo mientras el mercado de pases esté abierto.