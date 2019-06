Aumenta la polémica por horarios en la última fecha de cuadrangulares

La última fecha de los cuadrangulares se jugará a mitad de semana para definir al finalista del grupo A. Millonarios juega de local contra América de Cali y allí empieza la polémica, pues Deportivo Pasto juega en Ipiales contra Unión Magdalena.

Por "transparencia", los encuentros se deben jugar a la misma hora ya que es el último partido y en ambos hay equipos con posibilidades de ir a la final. Hinchas azules argumentan que no se debe ceder ante Pasto y que Millonarios tiene que jugar en la noche.

Señor Camacho, Millonarios no juega a las 3 un miércoles. Que Pasto arregle su problema cómo pueda. Millonarios juega de noche, punto. — Oscar (@srfarieta) 2 de junio de 2019 Señor Camacho, Millonarios no juega a las 3 un miércoles. Que Pasto arregle su problema cómo pueda. Millonarios juega de noche, punto. — Oscar (@srfarieta) 2 de junio de 2019

Por tema de acompañamiento de hinchas, los aficionados embajadores criticaron que se tenga que jugar en el día por temas de iluminación en Ipiales. Además, otra polémica, se centra el tema de los derechos de televisión y lo que perderían económicamente si no se juega en la noche, debido a los televidentes que se pueda tener a las 3:30 p.m.



El partido del Pasto que más tarde se jugó, en todo el semestre, fue a las 3:30 p.m. contra América en el todos contra todos, última fecha. Por problemas en iluminación, el club de Nariño no puede jugar más tarde, tema que se aceptó desde un inicio de torneo.



Hasta el momento, la Dimayor no se ha pronunciado por este tema ni por confirmar los horarios de los encuentros.