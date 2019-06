¿Millonarios o Pasto? Las cuentas para llegar a la final de la Liga

El cuadrangular A de la Liga I-2019 solo tiene a dos equipos en carrera para conseguir el cupo a la final. Después de jugarse la quinta fecha en el grupo, solo Millonarios, que empató 1-1 con Unión Magdalena, y Deportivo Pasto, que derrotó 0-3 al América, podrán luchar por el primer puesto y la posibilidad de pelear por el título del primer semestre.

El equipo embajador tiene 11 puntos y lidera el grupo; Pasto lo sigue con 10 unidades. Así, Millonarios tiene la primera opción de ser finalista y depende de sí mismo, pero Pasto se ilusiona con un resbalón albiazul y un triunfo en su casa para superarlo.



Millonarios jugará en la sexta fecha, el próximo miércoles, en El Campín recibiendo al América de Cali. Si los azules derrotan a los escarlatas, ya eliminados, estarán en la final.



Si hay empate en Bogotá, los embajadores deberán esperar que Pasto no gane en Ipiales (empate o pierda), contra Unión Magdalena; y si Millonarios pierde con América, sería finalista si los nariñenses también caen.



Pasto tiene claro que no puede perder en su casa, pues si no suma no tiene ninguna posibilidad de ser finalista. Así que hay que ganarle al ciclón y esperar que Millonarios no logre el triunfo. Así sería finalista.



Sin embargo, los dirigidos por Alexis García tendrían un chance de quedar primeros si empatan: solo si América derrota a Millonarios en El Campín. Así, pastusos y bogotanos empatarían en 11 puntos, pero la diferencia de gol jugaría a favor de los volcánicos, pues llegan a la última fecha con +5, mientras que los albiazules tienen +3.



De esa manera, la sexta fecha del grupo A será candente. Bogotá o Ipiales. Pinto o Alexis. Millonarios o Pasto. Solo uno se quedará con el cupo a la gran final del campeonato.