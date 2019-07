El debate con los arqueros de Santa Fe tras la contratación de Mier

Santa Fe sorprendió con los fichajes para el segundo semestre de la Liga en 2019 y contrató a un mundialista de la Selección Sub-20, que además fue figura, para la otra temporada en la que jugarán también los octavos de final de la Copa Colombia.



Sin embargo, la zona del pórtico está llena y el cuadro rojo debe reorganizar el tema, pues trajo de vuelta a Ómar Rodríguez y Juan Sebastián Duque también llegó como portero.

Primero el titular... Leandro Castellanos ya se recuperó de la rotura del talón de aquiles y está listo para volver a ser el arquero principal de Santa Fe. El guardameta, seguramente, será quien tome las riendas en el arco, por lo que no tendría disputa.



Luego está el tema de Ómar Rodríguez. El guardameta era el canterano y el conjunto rojo lo prestó a Llaneros para que tuviera minutos; le fue bien en el nuevo club. Sin embargo, el joven de 22 años regresó al equipo y ahora podría ser el tercer arquero con la llegada de Kevin Mier.



Mier, por su parte, llegó a Santa Fe en préstamo sin opción de compra debido a que en Atlético Nacional no iba a tener minutos. El portero fue gran figura de Colombia en el Mundial Sub-20 de Polonia y podría quedarse con ese cupo de suplente. Otro tema adicional es el de su contrato, pues Juan Andrés Carreño, presidente rojo, confirmó que el cuadro bogotano tiene un porcentaje en una próxima venta del jugador. Además, se rumora que, debido al porcentaje, el futbolista tendría una cláusula para jugar cierta cantidad de partidos y, así, Santa Fe conserve ese porcentaje y no lo pierda.



Juan Sebastián Duque regresó a Santa Fe, equipo dueño de sus derechos, luego de que el arquero estuviera cedido en Valledupar. Con la llegada de Mier, el futbolista ahora sería prestado nuevamente y no se quedaría en Bogotá: iría al Atlético Huila.



Finalmente, está el tema de uno de los ídolos o referentes. Róbinson Zapata, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado en noviembre de 2018, se sigue recuperando y estaría cerca de volver a las canchas. Sin embargo, la llegada de los dos jóvenes (Mier y Rodríguez) podría cobrarle la edad que tiene (40 años) para que no sea inscrito. Por otro lado, si se inscribe, podría no ser tenido en cuenta y estaría como cuarto arquero.



Recordemos que Giovanni Banguera regresó al Atlético Huila y Diego Martínez salió al Cúcuta para la próxima Liga, que eran los dos arqueros cardenales.