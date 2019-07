¿Quién es Carolina Ardila y por qué la atacan los hinchas de Nacional?

Carolina Ardila es representante de futbolistas e hija de Antonio José Ardila, el dueño de Atlético Nacional.

Aunque no tiene un puesto en el club, su influencia es importante y sus opiniones son respetadas. Si a eso se suma que representa a varios jugadores juveniles, su papel dentro del club adquiere un perfil aún más destacado.



Carolina Ardila es la representante de los siguientes jugadores de Atlético Nacional: Kevin Mier, Andrés Reyes (ambos de Selección Sub 20), Sebastián Yabur, Jean Lucas Rivera y Sebastián Gómez.



Ella misma reconoció hace un par de meses que hay jugadores 'suyos' en la plantilla: "Actualmente tengo entre 8 y 10 jugadores, tres están en el primer equipo", decía en mayo pasado.







Sin embargo, según sus propias palabras, no interviene en las decisiones del club: "Yo no tomo ninguna decisión ni tengo ninguna injerencia sobre muchas decisiones. Lo que trato es de pasarles conexiones, abrirles las puertas. Tengo muy buenos contactos en Europa. Me siento tranquila de cómo trabajo a los jugadores. Yo no me presento en ninguna negociación, eso lo hacen los mismos jugadores. Lo que quiero es asesorarlos bien", añadió, en declaración al VBar de Caracol Radio.



Lo cierto es que los inconformes hinchas del verde la señalan por hablarles al oído a los jugadores más jóvenes y provocar salidas como la de Mier y Nicolás Hernández a Santa Fe.



Hay que decir que, en el primer caso, es evidente que como su agente lo asesoró, pero en el segundo, el representante es el padre del jugador.



El tema se debate tras el préstamo de Mier y Hernández a Santa Fe, una petición que ellos mismos hicieron a la directiva, en busca de más minutos de competencia.