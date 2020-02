Pinto defiende a Cúcuta y señala: 'José (Cadena) perdió la cabeza'

El malestar que causaron las declaraciones de José Augusto Cadena sobre la decisión de llevarse a su equipo, Cúcuta Deportivo, a otra ciudad, las cuales estuvieron marcadas por palabras desobligantes contra la capital de Norte de Santander, siguen generando reacciones.

El último en referirse al tema fue Jorge Luis Pinto, quien fue campeón con el Cúcuta y llegó a amenazar al propio Boca Juniors en semifinales de la Copa Libertadores.



“José (Cadena) perdió la cabeza, perdió el horizonte. Está actuando mal y eso no se le puede decir a una ciudad y afición que le abrió las puertas y lo recibió bien”, dijo, en entrevista con el diario La Opinión.



El entrenador le pidió reflexión a Cadena: “Esas expresiones no deben ser dichas por un presidente de un club... Mal o bien, le han abierto las puertas. No vale la pena pensar que se vaya el fútbol de Cúcuta. La afición responde siempre que le ponen una buena nómina".



Pinto, quien salió de Millonarios recientemente tras no cumplir la expectativa en términos de resultados, lamentó al situación que vive Cúcuta y deseó que la situación se resuelva y que haya respeto por al afición de la ciudad.