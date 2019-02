‘Para ser competitivos debemos ser más efectivos’: Autuori

Este domingo, Atlético Nacional sufrió su primera derrota en la Liga I-2019 frente a Unión Magdalena en Santa Marta. Los dirigidos por Paulo Autuori en su mayoría juveniles hicieron un partido que dejó tranquilo al brasileño, pese al resultado adverso. Al final del partido, el técnico verdolaga habló sobre el partido.



“Salgo orgulloso de los jóvenes que tenemos y con la seguridad que el club tiene potencial para el futuro. Esto debe generar tranquilidad para la institución. Fue para esto que vine, he trabajado en varios países y más allá de trabajar para un equipo, trabajo para el fútbol del país”, remarcó.



Este partido frente al Unión Magdalena, cuatro jugadores en la formación titular: Jhohann Sebastián Yabur, Cristian Blanco, Félix Charrupí y Andrés Felipe Guzmán, y entraron desde el banco Marlon Junior Torres y Yair Mena. Elementos que destacó Autuori por mostrar personalidad.



“Para un equipo que no había entrenado junto, mantuvieron el orden. Se entregaron muy bien, el resultado fue mi responsabilidad, les he dicho que esté tranquilo y espero que se de otro momento para que jueguen más juveniles”, precisó.



Sobre este riesgo de poner jóvenes y variar el grupo, el DT indicó que “Nacional es el único equipo colombiano que ahora está en la Copa Libertadores y por eso hemos alternado para el torneo local”.



Aunque no desliza responsabilidades que, tanto en el equipo juvenil como en el titular, la falta de gol les ha complicado varios partidos. “Es claro que necesitamos concretar, hay que pensar en el presente y en el futuro. Para ser competitivos debemos ser efectivos, es algo que debemos trabajar”, expresó.



En cuanto al Unión Magdalena, lo elogió como lo ha venido haciendo cada vez que los superan. “Felicito al rival por el resultado, el ambiente tuvo una linda atmósfera. Nosotros debemos creer en este proceso, hay una línea muy suave entre ser terco y ser persistente. El equipo en estos partidos ha generado fútbol, pero debemos finalizar mejor. No se pueden desaprovechar las oportunidades en los partidos”.



Finalmente se refirió a Ricardo Márquez, goleador del ‘ciclón bananero’ y quien no tuvo influencia en el partido, debido al buen trabajo de los defensas centrales. “Los protagonistas en el fútbol son los jugadores e hinchas. Carlos (Cuesta) y (Cristian) Moya fueron los responsables de que (Ricardo) Márquez no generara opciones. La mayor tranquilidad que tiene Nacional son los centrales y los volantes centrales, no son esperanza, son realidades”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín