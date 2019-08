'Pacho' Santos ataca a nuevo presidente de Santa Fe y este se defiende

Eduardo Méndez asumió como nuevo presidente de Santa Fe este jueves, pero las críticas contra él no cesan, aunque no haya comenzado su administración, por segunda vez.

Uno de los primeros en mostrar su inconformismo con esta designación fue Francisco 'Pacho' Santos, actual embajador de Colombia en Estados Unidos con una amplia trayectoria política y que además es reconocido hincha cardenal.

En su cuenta de Twitter, 'Pacho' escribió un contundente mensaje contra Méndez y le recordó un pasado que el dirigente deportivo no desconoce, pero del que dice ya estar limpio hace más de 10 años.

Un ex preso rojo, Eduardo Mendez, es el nuevo presidente de @SantaFe Que vergüenza. Ojalá la UIAF y Coldeportes por fin le metan mano a ese equipo. — Pacho Santos (@PachoSantosC) August 2, 2019

Eduardo Méndez también habló este viernes en 'Blu Radio' sobre sus nuevos retos en la dirigencia de Santa Fe, entre los que recalca solucionar los problemas económicos del equipo y buscar una mejoría deportiva.

Sin embargo, al ser preguntado por el mensaje del exvicepresidente de Colombia, Méndez recordó un encuentro que tuvieron hace más de 10 años, en su primer paso como presidente de Santa Fe.

(A ‘Pacho’) Lo vi en las instalaciones de la sede que queda en la calle 63, cuando yo era presidente. Fue y me pidió el favor de que le recibiera a su hijo Benjamín y que jugara en Santa Fe, que él quería que su hijo fuera jugador. Era una de las pasiones que tenía. Duró un buen tiempo con el equipo profesional, no con el sub-20 ni nada, sino con el profesional", dijo.

Además, Eduardo Méndez también expresó que no le interesa la polémica con el político colombiano: “Yo nunca he tenido problemas con él (Santos). De pronto está incómodo por mi problema (judicial en el pasado) y no quiere que yo sea presidente de Santa Fe. No voy a entrar en ninguna controversia con él, que es un personaje importante en el país”, comentó.