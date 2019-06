Ceppelini quiere revancha: ‘Quedamos debiendo, a buscar un título’

La temporada 2019-I terminó para Pablo Daniel Ceppelini, el uruguayo no estará frente a Junior de Barranquilla debido a que pagará una fecha pendiente de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Ceppelini quien jugó 28 partidos y anotó seis goles con la camiseta de Atlético Nacional, espera que el próximo semestre sea mejor para su equipo.



“En lo personal me fue muy bien, pero uno prioriza en el grupo. Haber quedado eliminado de las tres competencias fue un golpe muy duro para este club y lo que significa. Tengo compañeros con mucha clase, que ojalá continúen en el proyecto, también hay jóvenes muy interesantes. Hay una buena mezcla, veremos los refuerzos que vienen para planear los objetivos en el próximo semestre”, precisó.



“Quedamos en el debe, no logramos los objetivos, fue un golpe muy duro, esperamos lo que viene el próximo semestre. Veremos qué cambios hay, esperamos buscar los títulos en el segundo semestre”, añadió.



La salida del técnico Paulo Autuori lo afectó, el brasileño confió en él y le dio la oportunidad en el fútbol colombiano. Sin embargo, destacó la labor del técnico Alejandro Restrepo en los tres partidos que trabajó con él. “El ‘profe’ (Alejandro Restrepo) mostró una idea clara desde el primer partido, nos unió como grupo. Derrotamos al Cali, a Fluminense también pero no nos alcanzó, contra Tolima tuvimos errores que nos costó caro y cuando quisimos reaccionar fue demasiado tarde, fue un equipo cerrado y consiguió merecidamente la victoria. Se nos acabó la ilusión y ahora debemos pensar en lo que viene”.



Sobre esa unión de grupo que destaca el ex Danubio, explicó que “nos faltaban hacer unas charlas internas, decirnos algunas cosas, a veces salen las cosas, otras veces no. Somos un grupo muy unido, siempre estuvimos bien, todos tiramos para el mismo lado. Este semestre nos afectaron las lesiones, los rendimientos individuales, nos jugaron una mala pasada”.



Pensando en un nuevo cuerpo técnico, “todavía no sabemos nada, si vienen refuerzos que sea lo mejor. Hay con qué mejorar, el que llegue como refuerzo, bienvenido sea. Vamos a descansar 15 días y volver con las pilas recargadas”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín