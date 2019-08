'Yo me equivoqué y creí en personas que toman decisiones': Osorio

Tras su polémica salida de Paraguay y luego de ser uno de los candidatos que sonó para dirigir a la Selección Colombia, finalmente Juan Carlos Osorio eligió volver a Medellín para dirigir a Atlético Nacional, una decisión que fue bastante cuestionada y sobre la que se especularon muchas cosas.



Partiendo de esto y analizando lo que fueron sus decisiones posteriores al Mundial que vivió al frente de la selección mexicana, Osorio respondió en el programa ‘Saque Largo’ cómo tomó esa decisión de llegar a Paraguay y por qué finalmente terminó llegando a Medellín.



“Luego del Mundial yo me equivoqué y personas que toman decisiones en nuestro país me dijeron cosas y no me cumplieron. Yo me apresuré y debí haber dicho ‘esta es mi posición y aquí me quedo’, pero me dejé llevar por comentarios, por opiniones, por sugerencias alentadoras que me ilusionaban a pensar que eso se iba a dar, pero yo al final soy el de ese error porque creí en esas personas, porque pensé que eso se iba a dar y fui yo el que tomó esa decisión de creer”, aseguró, haciendo referencia a lo que fue su posibilidad de dirigir la Selección.



Luego prosiguió refiriéndose a su regreso al país: “Volver a Colombia porque esperé hasta hace 2 meses que mi hijo mayor tomara la decisión del lugar en el que iba a estudiar. Pasó a una prestigiosa universidad en Medellín y empezó a estudiar medicina, por eso tomé la decisión de estar al lado del él y apoyarlo, entonces fue una decisión familiar. Y al final más que cualquier razón yo quiero ser feliz, así que soy feliz con mi hijo mayor y con mi mujer”.



Y concluyó refiriéndose a la posibilidad de dirigir en Europa y a sus anhelos como entrenador: “Quiero dirigir en Europa y mi contrato tiene una cláusula que dice que en caso de una propuesta la misma se puede aceptar. Porque yo tengo dos objetivos: algún día llegar a dirigir en Europa y también llegar a dirigir a nuestra Selección”.