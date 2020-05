Gerardo Ortiz, el arquero paraguayo que tiene como ídolo a Mondragón

Gerardo Ortiz sigue trabajando para consolidarse en el arco del Once Caldas. Este paraguayo, de 31 años, aceptó el reto de defender la portería del equipo manizaleño gracias, en parte, a su idolatría por Faryd Mondragón.



Y es que el paraguayo recuerda que el ‘Turco’ estuvo en su país defendiendo al Cerro Porteño (1993), y por eso lo considera un referente del arco en el fútbol suramericano.



“Desde chico me gustó bastante y crecí mirándolo. Lo admiro porque es un exponente, como José Luis Chilavert”, dijo Ortiz sobre Mondragón en una charla con ‘ABC Color’, de Paraguay.



Ortiz, que espera que el fútbol colombiano vuelva a competencia para seguir atajando en Once Caldas, no tuvo la oportunidad de enfrentar a Mondragón. Pero recuerda que en 2013, gracias a un compatriota suyo que era compañero de Faryd, pudo conocerlo y quedarse con una preciada reliquia del colombiano con mayor edad en jugar un Mundial.



“En ese momento yo estaba en Sol de América y Colombia vino a Paraguay al cierre de las Eliminatorias. Y gracias a Néstor Camacho, que jugaba en el Cali en esa época, fue que pude conocer a Mondragón. Me recibió en el hotel, hablamos un poco e intercambiamos camiseta. Cumplí el sueño de conocer a un ídolo. Guardo la prenda con especial cariño”, confesó Ortiz, quien está en Manizales cumpliendo con la cuarentena.