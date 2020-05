¡Lo reveló todo! El 'Tino' contó por qué mostró sus partes íntimas

Faustino Asprilla marcó parte de la historia de la Selección Colombia y del fútbol colombiano por su importante poderío goleador, que incluso fue de interés para equipos del exterior en ese entonces.



Sin embargo, también hay otra razón que hace recordar al 'Tino' y es por su histórica foto jugando con la Tricolor, en la que se ven sus partes íntimas. A raíz de esto, el exfutbolista también sacó provecho económico. Ahora, Asprilla confesó por qué se dio esto y la razón por la que ocurrió el insólito suceso.

“Cuando yo fui a Parma me acostumbré a que allá daban todo. Yo mandé toda mi ropa para el aeropuerto, me quedé con los pantaloncillos de viajar, como no los quise sudar, dije ‘juguemos así, la pantaloneta es larga’, después del partido me di cuenta de que la pantaloneta no era tan larga como creía. No sé cómo me concentré ese día, todo el tiempo me la pasé bajándome la pantaloneta. Cuando vi la foto me asusté, yo estaba en Tuluá y la vi en un periódico, pensé que era mentira. Después sacaron un póster y una vez, cuando fui a la peluquería me enteré que los peluqueros tenían ese póster pegado en sus casas”, confesó en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.



Así las cosas, el colombiano explicó la razón por la que mostró, involuntariamente, sus partes íntimas en una foto que se convirtió en un ícono para el exjugador de la Tricolor.