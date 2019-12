La respuesta en Santa Fe por Omar Pérez: ¿Le organizarán despedida?

Santa Fe logró lo 'imposible' y luchó hasta la última fecha de los cuadrangulares para buscar la final de la Liga, que finalmente no consiguió. Tras esto, empezaron las noticias en el rojo, pues se confirmaron salidas y demás.



Un tema pendiente es el de Omar Pérez, quien termina contrato en diciembre y no sería renovado con el cuadro cardenal. Eduardo Méndez, presidente del club, habló sobre este aspecto.

"Voy a hablar con él. Así como nosotros somos muy agradecidos con lo que nos dio y nos representó, él también le agradece al club porque económicamente le fue muy bien, sale muy bien, y hace un año se le dio una buena bonificación. Así como le agradecemos, miraremos el momento oportuno sobre su despedida, tiene contrato y por eso nunca se ha hablado de despedida. Debe presentarse mañana (lunes 9 de diciembre) y ahí hablaremos", dijo en 'El Carrusel' de Caracol Radio.



Asimismo, el futbolista se une a la salida de Juan Daniel Roa, Sebastián Salazar y 'Rufay' Zapata, grandes referentes que no seguirán en el equipo y deberán buscar otros horizontes.



Por otro lado, también se espera la decisión que haya por parte del argentino, pues podría seguir su carrera o terminar ahí. Recordemos que el futbolista se lesionó la rodilla a inicio de año y no juega desde entonces, pues no se operó. También, el cuerpo médico ya le dio el alta, pero no fue inscrito para este semestre.