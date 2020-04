Murió Dardo Migone, extranjero que dejó huella en América de Cali

Enorme pesar dejó este martes en la capital vallecaucana el fallecimiento de uno de los mejores extranjeros que tuvo el América de Cali: El volante argentino Dardo Migone, de 81 años, quien entre las décadas de los 60 y 70 cautivó a los aficionados con su gran calidad futbolística.

Aunque nunca fue campeón con el equipo escarlata, Migone hizo parte de la plantilla que contó con la dirección técnica de su compatriota Ángel Peruca y luego Guillermo Reinoso. En 1969 logró el subtítulo de la Liga nacional y al año siguiente estuvo en la Copa Libertadores.



Según recuerdan quienes disfrutaron de su talento, como el entrenador Rodrigo Valencia, “en ese tiempo se jugaba 1-4-2-4, Migone era un volante de ida y vuelta, que ahora llaman mixto. Técnicamente era un superdotado, manejaba ambos perfiles. Pequeño de estatura, pero gigante en su técnica”.



Conformó un interesante equipo junto a Armando Santacruz, Norman ‘Barby’ Ortiz, Gilberto Cuero, Carlos Riascos, Gabriel Verdugo, Orlando, Herrera, Guillermo Reinoso, Harold Palomino, Álvaro Sáenz, Rodrigo Valencia, Pedro Nel Ospina, Luis Ángel Tremonti, Luis Eduardo ‘Camello’ Soto, Alfonso Escobar, Mario Wilson y Julio Sanlorenzo, entre otros. También jugó en Boca Juniors de Argentina en 1966 y en 1971 pasó al Medellín.



Hace cerca de seis años le dieron escopolamina y no volvió a ser el mismo. Empezó a perder la memoria, sufría de Parkinson y últimamente tenía problemas de movilidad.



Sus ex compañeros lo recuerdan como una gran persona. Se quedó viviendo en el sur de Cali, en el barrio Caldas, muy cerca de la Calle 5. “Muy buen compañero, alegre, dicharachero, buen conversador, pero, sobre todo, un excelente ser humano. Dardo era muy especial con los juveniles que estábamos en el club, nos hacíamos juntos en el bus, a mí me ayudó mucho, cuando empecé a jugar él ya era profesional, yo debuté a los 17 años con América”, agrega Rodrigo Valencia.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces