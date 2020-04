¡Lo reveló todo! Motivo por el que Pusineri dejó el Deportivo Cali

En diálogo con el programa ‘Zona libre de humo’, el entrenador Lucas Pusineri aclaró los rumores que han rondado en Cali respecto a su salida del club, en diciembre del año pasado.



Recordemos que una vez culminó su relación con el Deportivo Cali, el argentino regresó a su país y en los días posteriores firmó con Independiente, motivo por el que recibió muchas críticas en Colombia.

Pusineri comentó al respecto: “Yo me fui de Cali el siete de diciembre porque no llegué a un acuerdo por una cuestión personal y mi llegada a Independiente se dio el 23. Surgió esa posibilidad 20 días después y así fue”.



Respecto a los rumores, aclaró que “si hubiera sido de otra manera, no tendría ningún reparo en decir la verdad. De ninguna manera yo tenía la posibilidad de llegar a Independiente estando en Cali”. Y culminó de manera tajante “si así hubiera sido, no hubiera tenido problema en comunicarlo de buena manera porque siempre voy con la verdad y diciendo las cosas de frente”.



Agregó además que no sabe muy bien lo que pueda ocurrir con el litigo entre los argentinos y el equipo azucarero, por la ficha del mediocampista Andrés Felipe Roa.