‘Tuve una gran carrera, pero quedó faltando el Mundial‘: ‘Choronta’ 

Sin gambetas, ni enganches, sincero, franco y recio como en el campo de juego, Jhon Javier Restrepo habló a través de la cuenta oficial de Águilas Doradas, donde analizó cómo fue su carrera deportiva, dio consejos a los jugadores actuales y a los que vienen comenzando y aunque sintió que se realizó como profesional, jugar un mundial fue su cuenta pendiente.



“Hablar de mí es algo que me cuesta mucho, se lo dejo a los demás. Pero siempre trato de hacer las cosas bien, aportar con amor, dedicación y compromiso en Águilas, sigo ligado al fútbol que es algo que amo, día a día trabajo para hacer las cosas mejor para conseguir buenos resultados y aprender mucho más”, resaltó Restrepo.

Sobre esa cuenta pendiente, precisó que “cuando me retiré me fui feliz, fue una gran carrera, pero me quedó faltando jugar un mundial. Las Eliminatorias fueron muy difíciles y lastimosamente no pudimos dar ese paso para redondear la carrera. Fue una experiencia que me hizo más fuerte”.



Además, “jugar en la Selección (Colombia) fue lo mejor que me pasó, competir con los mejores jugadores del país es algo que me llenó en todo sentido y era una oportunidad que debía aprovechar. Fui un privilegiado y aproveché el momento. La Copa América 2001 fue especial, le dimos una alegría al país que estaba pasando un momento difícil”, indicó.



Del apodo ‘Choronta’, comentó que “me quedé sin saber sobre ese apodo, el señor que me lo puso murió sin poderle preguntar por qué. Fue algo que sucedió en mi niñez, a veces por molestar les digo que va con mi carácter, (risas)”.

En cuanto a su función como director deportivo del conjunto ‘dorado’, resaltó que “debemos ser responsables, trabajar en equipo, ser disciplinado. Esos valores y esas características garantizan un éxito en el fútbol. Es una carrera corta y si no se aprovecha es más corta. Durante el tiempo que uno juega, hay mucho tiempo libre, que a veces no se aprovecha. Hay que saber administrar el dinero, en el tiempo de competencia se gana bien y hay que pensar en lo que viene”.



También, recordó el momento en que llegó al equipo del oriente antioqueño como jugador, en el año 2012. “Cuando llegué a Águilas me encontré con un grupo bueno, me conocieron y encontraron un amigo. De ese proceso quedaron muchos que se han destacado en el fútbol como Andrés Ricaurte, personas con mucha calidad y que siempre me han manifestado su cariño”.



Otro jugador del cual habla muy bien es Juan David Rodríguez (hoy en Once Caldas), con quien compartió en Águilas Doradas cuando jugaban en Itagüí y al que aconsejó que no dejara el fútbol. En una entrevista reciente, ‘Choronta’ dijo: “Valoro que Juan David me tenga en buen concepto, es una gran persona y está muy agradecido por el tiempo en el que estuvo acá. Era un joven que buscaba sus sueños y encontró en mí ese respaldo y le hice mucho énfasis que siguiera. Ahora estamos viendo su talento”.