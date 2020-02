La reacción del extranjero al enterarse de su sanción por simular

Matías Rodríguez fue sancionado con cincuenta y dos millones, seiscientos sesenta y ocho mil, ciento ochenta pesos ($52.668.180,oo) de multa y dos (2) semanas de suspensión luego de una supuesta simulación en el partido entre Cúcuta y Alianza Petrolera.



En diálogo con ‘Blu Radio’, el volante argentino contó cómo recibió esta sanción y su opinión sobre la misma.

“Recibí una foto en la noche del miércoles, me asusté mucho en ese momento, luego me dijeron que era un chiste. Esta mañana cuando llegue al club mis compañeros me dijeron que era verdad. Me parece una guasada que me cobren esos millones, es muy injusto, una locura”, dijo.



En diálogo con ‘Caracol Radio’, Matías Rodríguez también comunicó que le parece injusta esa decisión y mucho más cuando hay equipos que no pagan, tal como sucede en Cúcuta, club al que pertenece.

“Es difícil que me cobren una sanción así sabiendo que los clubes no están al día, que deben dos o tres meses”, expresó Rodríguez.



Por ahora, según contó, los abogados del club se encargarán de defenderlo ante la Dimayor para que él salga bien librado.



“Estuve hablando con el abogado y me dijo que hará una apelación, estoy en espera de eso y espero solucionarlo lo antes posible porque más allá de eso me tocó a mí, pero pudo ser otro jugador”, comentó en ‘Blu Radio’.