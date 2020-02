¿Qué negocio hará el 'Indio' Ramírez? Define su nuevo destino en Liga

Es cuestión de horas la confirmación del nuevo equipo de Juan Pablo 'Indio' Ramírez, después de su traumática salida de Atlético Nacional.

El mediocampista pidió su salida del club alegando que no tiene protagonismo bajo la administración de Juan Carlos Osorio y quejándose incluso de que lo relegan a entrenar con los juveniles y no con el primer equipo.



El alboroto que causó su confesión, en la que llegó a decir que la vida dentro del club verdolaga no es como muchos se imaginan, todavía no termina.

Pero ese epidosio para él ya es asunto archivado y por eso alista lo que será su futuro en el presente año 2020.



Su primera confirmación es que no hay ofertas internacionales por sus servicios, lo que reduce las opciones a la Liga Betplay, donde tendría dos posibilidades para llegar cedido a préstamo: Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga.



Informaciones de la prensa local aseguran que el jugador llegará este jueves a la capital de Norte de Santander para presentar exámenes médicos en el equipo que ahora dirigirá Jorge Artigas.



Sin embargo, Bucaramanga, que casualmente también despidió a su DT y ahora tendrá un encargado, no pierde las esperanzas de cerrar un trato favorable para el jugador y su entorno.



El plazo se cumplirá este 21 de febrero. Entonces se sabrá qué tan buen negocio será para Ramírez su salida de Nacional.