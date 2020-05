Un ‘Pecoso’ tradicionalista: ‘No soportaría dirigir por videollamadas’

Este momento atípico que atraviesa el mundo ha dado para tomar decisiones que nunca antes se hubiesen pasado por la mente, pero las medidas adoptadas por los gobiernos no dejan alternativa.



Fernando ‘Pecoso’ Castro jugó en 5 clubes, aparte de la Selección Colombia, y dirigió a 13, con siempre con un estilo férreo y de mano dura. En otras palabras, un entrenador tradicionalista.

Hoy, con 71 años, se encuentra confinado en su casa campestre de Manizales, cumpliendo con las determinaciones de sanidad: “Hay que pensar no solo en uno sino en la familia, uno debe acatar las órdenes del Gobierno nacional y estarse tranquilo en el hogar”, le dijo al periodista Jaime Orlando Dinas, en Telepacífico Noticias.



Desde su salida del América de Cali en abril de 2019, no ha vuelto a sentarse en un banquillo. Esta vez, el entrenador manizaleño reconoció que no hubiese aceptado tener que acudir a aplicaciones para adelantar las prácticas.



“La verdad es que yo no soportaría un entrenamiento por una videollamada o algo parecido. El fútbol es una profesión muy seria, es un trabajo supremamente serio y de mucha responsabilidad. Primero que todo, uno tiene que estar siempre en la cancha, no virtualmente. Tenemos que aceptar esto, cuando llegue la posibilidad de volver al trabajo, volveríamos a trabajar. Pero así no, no me gusta, para nada”.



En cuanto a lo que piensa del retiro y su futuro inmediato, recordó que “empecé a trabajar en la Central Hidroeléctrica de Caldas, me acostumbré a pagar salud y pensión y cuando llegué a los clubes siempre les exigí que me sacaran para seguirlas pagando, en este momento ya puedo estar jubilado, y espero poder disfrutar de mi pensión”.



Sobre si encaminaría a sus nietos que le siguieran los pasos, acotó que “les recomendaría a mis nietos jugar fútbol o hacer el deporte que quieran”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces