¿Ansiedad en casa? El juvenil Andrés Arroyo así la logra manejar

Con la aparición del covid-19 muchas cosas cambiaron en el mundo y el fútbol no ha sido la excepción. Pasar de los amplios campos de entrenamiento en Pance a rectángulos estrechos, según la amplitud de la vivienda de cada jugador, fue la decisión generalizada para evitar cualquier riesgo.



Aplicaciones y plataformas virtuales son utilizadas por todos los equipos para tratar de mantener en algo la forma física. En el caso del Deportivo Cali, le agregó bicicletas de spinning para que sus jugadores hicieran actividad cardiovascular.

No obstante, los conceptos sobre esta experiencia son distintos. Andrés Juan Arroyo, juvenil monteriano que el año pasado fue ascendido al plantel profesional azucarero, fue sincero al referirse a esta práctica: “Sinceramente a mí no es que me guste mucho esto del entrenamiento en casa, obviamente en su momento entrené en mi casa, pero estando con el equipo en la cancha, pero me resulta muy raro entrenar solo aquí en mi casa y no poder salir y estar en la cancha, que es donde nosotros estamos la mayoría de nuestro tiempo”.



También reconoció que ellos, los jóvenes, son tal vez los más ansiosos en cuanto a la necesidad de que regresa el balompié: “Vivo la cuarentena muy tranquilo, claro que hay momentos en que siento desesperación y mucha ansiedad por el no poder estar realizando el deporte que me gusta, que es mi vida, esa ansiedad la calmo a veces comiendo snacks, gomitas, chiclets, cosas así”.



De igual forma, dejó ver su lado espiritual para entregar lo que él considera un mensaje divino: “Soy muy creyente en Dios y la reflexión que tengo de todo esto que está pasando es que Él nos está diciendo que no podemos vivir sin Él, que hay buscarlo, porque en estos momentos no estamos trabajando, pero tenemos tiempo limitado para usar las cosas, como el carro. Él nos está diciendo que es el tiempo para buscarlo, que no nos debemos aferrar a las cosas que tenemos en la tierra, sino a Él. Esa es la salvación”.



Arroyo repitió que “extraño mucho el entreno porque era algo cotidiano, no poder hacerlo me desespero, me da ansiedad, extraño demasiado no poder estar en una cancha pateando un balón”.



Concluye que lo mejor que le ha pasado durante el tiempo que lleva en el Cali fue “fue el 2019 cuando logro consolidarme muy rápido en el equipo a la confianza que me brindó el ‘profe’ Lucas (Pusineri), creo que sobresalí ese año por la confianza que él me dio, también porque pude debutar y anotar”.



