‘El Cali me salió con una mala y quedé resentido’: estrella de América

Duván Vergara ha sido una de las piezas más importantes del América desde su llegada, a mediados del 2019. Su gran rendimiento y explosividad ayudó al conjunto escarlata en la consecución del título de aquel año.



En diálogo con el exfutbolista Julián Téllez, Vergara habló sobre su futuro en el club y los deseos que tiene respecto a su carrera. Todo enmarcado en la posibilidad de continuar vistiendo los colores del rojo vallecaucano,

Manifestó que a mediano plazo quisiera jugar en el exterior, nuevamente, pero al volver “quiero jugar primero en América si me dan la posibilidad, pero también quisiera jugar en Junior y retirarme en el equipo de mi ciudad”.

​Recordemos que el futbolista de 23 años debutó en 2015 con Envigado y allí permaneció hasta 2018. De allí dio el salto al fútbol argentino y tuvo un breve paso por Rosario Central.

​Por otro lado, aseguró que no jugaría en Deportivo Cali, como ocurrió con Juan Camilo Angulo, debido a que “desde que me puse la camiseta del América, se le incrusta a uno que no”.



Agregó además que durante su estadía en territorio argentino, los azucareros lo buscaron “pero me salieron con una rara, entonces quedé resentido y ahora le tomé más resentimiento porque estoy acá en América”.